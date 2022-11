Amennyiben te is hasonló problémákkal szembesülsz nap mint nap, jó ötlet lehet a bútorválasztáson elgondolkodnod. Az alábbi tippekkel és trükkökkel azonban számodra sem lesz lehetetlen a praktikus ruhatárolás otthon. Nézzük meg együtt, hogy mikre érdemes odafigyelned.



Cipők tárolása



A nők számára a legnagyobb kihívást a 20-30, vagy akár több pár cipő tárolása lehet. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen módon tudod elrendezni őket. Érdemes a lehető legpraktikusabb megoldást választani a cipősszekrény esetében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sok fiókos vagy tároló rekeszes megoldás lesz a legjobb választás. Egy jól kiválasztott cipősszekrényben ugyanis akár az összes cipődet kényelmesen el tudod majd helyezni. Így minden egy helyen megtalálható lesz és a rendetlenséget is elkerülheted.



Kabátok és táskák tárolása



A másik nagy kihívás a kiegészítők tárolása, azaz a kabátok, mellények és táskák elhelyezése. Ez főleg azért problémás, mert – a cipőkhöz hasonlóan – a nők többsége szereti naponta váltogatni a hordott darabokat. Emiatt akár 6-8 kabát és táska is lehet szanaszét a lakásban. Ezt elkerülendő érdemes a fali akasztók között szétnézned. A legjobb választás egy olyan fali akasztó, amelyen nem csak a kabátok tárolásának vannak akasztók, hanem fiókokkal is ellátott, ahol a táskákat tárolhatod majd. Szerencsére a gyártók számos fiókkal ellátott akasztókat gyártanak, tehát te is biztosan megtalálod a tökéletes darabot.



Ezen bútorok megfelelő kiválasztásával előszobád rendezett és igényes lesz, a reggeli készülődés pedig zökkenőmentessé válik. Amennyiben tökéletes összhatást szeretnél, fali akasztód mellé már csak egy tükör hiányzik, amelyet szintén könnyedén beszerezhetsz és felszerelhetsz.