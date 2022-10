Mivel a piacon sokféle termék van, gyakran nehéz a választás, hogy melyik felel meg az életmódunknak és igényeinknek. Először is vegyük figyelembe a magasságot. Nem szeretné, ha túl magas vagy túl alacsony lenne, különösen, ha az egyik legkényelmesebb irodai székkel párosítja. Fontoljuk meg azt is, hogy van-e elegendő helyünk, illetve mennyit szánunk rá. Az alábbi bejegyzésünkben összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, hogy segítséget adjunk a vásárláshoz.

A sokoldalú íróasztal

A legjobb íróasztalok különböző formájúak és méretűek, az L-alakú íróasztaloktól a falra szerelhető asztalokig hatalmas a választék, így biztosan megtalálja a megfelelő méretet. Ha pedig számítógépasztalt szeretne, választhat az egyik legjobb játékasztal közül, amely elegendő helyet biztosíthat a nagy játékmonitornak.

Fontolja meg azt is, hogy melyik asztal anyagát, jellemzőit és felületét részesíti előnyben. Hagyományos famintát szeretne? Vagy talán a modernebb, irodai stílust?

Melyek a legjobb asztalok?

Akár otthonról dolgozik, tanul, vagy szeret olvasni, az egyik legjobb íróasztalra lesz szüksége.

Ha elegáns, masszív íróasztalra vágyik, annak jó választás lehet például a VASAGLE számítógépasztal. Korrekt áron megvásárolható és elég nagy asztallappal és polccal is rendelkezik, ahol több elem is elfér. Míg a kis költségvetésűek számára a Kring Edge és az Irim Lambda íróasztal egyaránt olcsó, ugyanakkor jól elkészített irodabútor. A helyes döntés meghozatalához célszerű alaposan körülnézni a hazai internetes áruházakban is.

Hogyan válasszuk ki az íróasztalt?

Először is fontolja meg a költségvetését. Az íróasztalok széles választéka áll rendelkezésre, amelyek minden árfekvésnek megfelelnek (a hazai webshopokban 20 és majd 300 ezer forint között igen széles a választék), ezért szűkítse le a keresést úgy, hogy eldönti, mennyit szeretne költeni.

Ezután gondolja át, hogy valójában mire is fogja használni az íróasztalt, és milyen gyakran fogja igénybe venni. Folyamatosan szüksége lesz rá, vagy csak alkalmi használatra? Ha otthoni munkavégzéshez választ, gondolja végig, hogy milyen elektronikai eszközökre és papírmunkára lesz szüksége az íróasztalon. Ha két monitorra, valamint laptopra és egy asztali gépre van szüksége, akkor nagyobb íróasztalt érdemes beszerezni.

Melyek a számítógépes íróasztal tipikus méretei?

Ahogy a név is sugallja, a számítógépes íróasztalt kifejezetten úgy tervezték, hogy illeszkedjen a számítógépes munkaállomáshoz. Iratgyűjtőnek vagy tárolóhelynek nem kell extra hely, hiszen elvárás, hogy minden munka a számítógépen történjen. Az alapvető számítógépes asztalok szabványos mérete 127 x 63 cm. A mélységhez csak monitor állványhoz és a billentyűzethez kell illeszkednie. Ezek könyvtárakban, számítógépes laborokban vagy más olyan létesítményekben találhatók, ahol sok számítógép nyílt térben található. Ez a méret azoknak is megfelel, akik helytakarékosak. Egyes számítógépes asztalok asztallapja alatt kihúzható tálcával rendelkeznek, ahol a billentyűzet és az egér tárolható, így kisebb mélység érhető el.

Másrészt, ha az íróasztalon csak a laptop van, és túlnyomórészt házi feladatot készítjük el rajta, akkor az egyszerűbb, kompaktabb kialakítás lehet a legjobb. Arra szintén érdemes gondolni, hogy mennyi hely van magán az íróasztalon. Az összecsukható íróasztalok ideálisak lehetnek, ha szűk a rendelkezésünkre álló hely. Az ilyen típusok könnyen szállíthatók, remek választás lehet ha sokat költözik.

A fentiek mellett vegyük számításba, hogy olyan íróasztalt válasszunk, amelyik jól néz ki, és van rá elegendő hely, illetve kiválóan passzol a többi szobabútorhoz.