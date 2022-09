A szalagátvágást nem egyedül végezte a város vezetője. Segítségére volt Törő Gábor is, aki azt mondta: - Fontos dolog, hogy a családok támogatása a bölcsődeépítésekkel is megtörténik, hiszen a szülők így el tudnak menni dolgozni és mivel a támogatási rendszernek köszönhetően a fizetés mellett a GYES és a GYED is felvehető, jelentős bevételekhez juthatnak a családok, ami a mai ellentmondásos időkben ez komoly forrást jelenthet bárki számára.

A katolikus egyház részéről Mórocz Tamás plébános áldotta meg az intézmény új részlegét és annak dolgozóit, lakóit, míg a reformátusok nevében Sikiné Sziki Judit lelkész kérte az égiek közbenjárását a kicsik védelmében. A lelkész azt mondta: - Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom, ezért azt kívánom én is, hogy ez az épület valóban a jutalmat és a gyümölcsöt nevelgesse, érlelje.

A meghívott vendégek be is mehettek kék lábzsákokkal a bölcsődés csoportba, ahol már javában folyt a nevelői munka. A beszoktatás nehéz procedúráját végző szülők most még ott tudtak lenni a gyerekek első lépéseit igazítva az önállóság felé.