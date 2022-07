Frissen Fejérből 59 perce

Vészharangok szóltak ‒ tartós hiánycikk az inzulin?

Több fehérvári patikában is jelezték, hogy még csak megrendelni sem tudják az egyik gyorshatású inzulin ampullás változatát, de hasonló vár az eldobható adagolóval előállított inzulinra is. Ha ez így van, akkor sok ember kerülne közvetlen életveszélybe. Nekifutottunk a témának, de előtte konyhanyelven előadjuk, hogy miért is szükséges az inzulin.

Nagy Zoltán Péter Nagy Zoltán Péter

Forrás: feol.hu

Forrás: feol.hu

Az egyes típusú cukorbetegek elengedhetetlen „gyógyszere” az inzulin. Ha azt kívülről nem tudja bejuttatni a szervezetébe, akkor éhhalál következik be. Hogyan is működik a szervezet táplálkozása ott a legvégén, a sejteknél? A szervezet csak akkor működik, ha annak sejtjei táplálékhoz, szénhidráthoz (vércukor) jutnak. A táplálékot minden sejthez a vér szállítja. Minden sejtnek van egy receptora, amit nevezzünk az egyszerűség kedvéért szájnak, ezen keresztül „nyeli le” a hozzá eljuttatott táplálékot. Igen ám, de ez a sejtszáj magától képtelen kinyílni, hiába van ott a kaja. Minden sejthez, minden táplálkozáskor el kell juttatni egy „kapunyitó” kulcsot, ezt hívják inzulinnak. Az inzulint a hasnyálmirigy Langerhans-szigetén a béta-sejtek állítják elő, és szintén a vér juttatja el minden sejthez. Az inzulin, a „kapunyitó” kulcs minden sejtnél kinyitja a kaput, azaz a sejt száját, és a táplálék bejut a sejtbe. Mondhatnánk azt, hogy hurrá! De mi van a cukorbetegeknél, az egyes típusúaknál? Azok a fránya béta-sejtek kipusztultak, és olyan alacsony lett a számuk, hogy megáll a szervezet inzulin-előállítása. A kaja odamegy a sejthez, de a sejt csak pislog, és a szája csukva marad, és egy idő után a sejt éhen hal. Ráadásul úgy halnak éhen a sejtek milliói, hogy ott ömlik előttük a rengeteg táplálék, ez a vércukor, de képtelenek a szájukat kinyitni. Ilyenkor mérnek nagyon magas vércukorszintet, és kimondják, az emberünk cukorbeteg. Már százkét éve annak, hogy ezt a halálos kort tudják kezelni, az inzulint kívülről, injekciós tűvel viszik az emberi szervezetbe, ahol az inzulin végzi „kapunyitogató” feladatát. Bízom benne, hogy az orvostársadalom nem kövez meg engem, hogy ilyen hétköznapi nyelvre fordítottam le az inzulin működését, de azt ők is tudják, hogy nagy baj van, ha ilyen anyagból hiánycikk lesz. Már pedig ennek lehetősége valami miatt itt kopogott az ajtókon. A fehérvári gyógyszertárak jelentős részében kijelentették, hogy a Novo Nordisk által gyártott analóg inzulin NovoRapid Penfill ampullája (amit egy adagoló készülékben kell a betegnek cserélgetnie) tartós hiánycikk. Szerencsére ugyanez a gyártócég rendelkezik ugyanilyen hatóanyaggal rendelkező egyszer használatos NovoRapid FlexPen adagolóval is, ám a gyógyszertárak az utóbbi napokban azt mondták ennek a szállítása is akadozik. Ha ez így igaz, akkor sok cukorbetegnek nincs alternatívája az inzulin pótlására. Ezért a gyártó céghez fordultunk, hogy megtudjuk, valóban tartós hiánycikk lett a gyorshatású inzulin? A Novo Nordisk válaszával megnyugtatta a cukorbetegeket: „Egyik termék sem tartós hiánycikk. A NovoRapid FlexPen jelenleg is elérhető. A NovoRapid Penfill patronunkra vonatkozóan várhatóan július második felében lesz elérhető a termék.” ‒ adott megnyugtató választ a gyártó cég, reméljük a forgalmazóknak sem okoz gondot eljuttatni az inzulint a gyógyszertárakba!

