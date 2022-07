Magyarország legöregebbje a Velencei-hegység, melynek egyik geológiai különlegességét, a sukorói andezittelért teszik látogathatóvá a jelenlegi munkálatok során. Már láthatók az előrehaladott folyamatok: az újonnan épülő óvoda-bölcsőde melletti területen nyitották meg a bozóttól korábban nem látható természeti jelenséget. Ahogy korábban megírtuk, az andezittelér nem más, mint a gránitot átszelő megszilárdult lávafolyam. A világos színű gránitból kitűnik a sötétszürke telér. E geológiai örökség helyi védettség alatt áll, ám országos szinten is ritkaságnak számít. Idén márciusban kapta a hírt az önkormányzat, hogy egy 4 millió forintos pályázatnak köszönhetően tehetik rendbe. Az pedig már újabb hír, hogy a közvetlen szomszédságában épülő óvoda-bölcsőde együttes kivitelezője foglalkozik az andezittelér rendbetételével, turisztikai kialakításával is. Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester mondta el a részleteket:

- Az óvoda-bölcsőde építése során az épület mögött elhelyezkedő andezittelér bemutatásához szükséges munkálatok együtt zajlanak az építkezéssel. Meg tudtuk ugyanis oldani, hogy az építtető cég, amely kibányászta a sok értékes követ az alapok lefektetéséhez, megépítik az andezittelér megerősítéséhez szükséges alapokat is. Utána pedig parkosítás, fásítás következik, világítórendszereket is kiépítünk, amellyel egy csodálatos természeti értéket teszünk ismét látogathatóvá – árulta el. A tervek szerint az épület elkészültével – 2023 szeptembere – egyidőben válik látogathatóvá az andezittelér is.