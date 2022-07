A helyi Hegedűs vendéglőben tartották osztálytalálkozójukat az 1982-ben elballagott egykori nyolcadikosok – mondta el Mészáros Eszter a többiek nevében is. Nem hívtak hozzátartozókat, az emlékek idézése így fesztelenebb. Nem mintha zavarná őket bárki, de akik együtt jártak hosszú évekig iskolába, a múlttal kapcsolatban félszavakból is értik egymást. Két osztálytársuk elhunyt, s a tanárok közül is többen meghaltak már. Verbásziné Kovács Judit egykori osztályfőnökük sincs már köztük, neki akkor született a kislánya, amikor Eszterék nyolcadikosok voltak. Miklós Dénesné helyettesítette a fiatal tanerőt, őt még tisztelettel köszöntik Alcsútdoboz utcáin egykori tanítványai. Néhai Keszte Gyula évtizedekig igazgatta az általános iskolát, amely a rendszerváltás után vette fel József nádor nevét. Az épület eredetileg jószág­igazgatói lakás és iroda volt, az államosítás után és azóta is szolgálja a falubelieket – egy új épületszárnnyal kibővítve – oktatási intézményként.

Egy időben összevonták az önkormányzatokat, a tanácsokat, s a fogyatkozó tabajdi gyermeklétszám idején a felsősök Alcsútra jártak át. Ekkor osztották ketté a harminc fölötti osztályokat, pedig egy évtizeddel korábban még negyvenes létszámok is voltak. Sorolták pedagógusaik nevét: Flier Éva magyartanárt, Szakáll Béláné magyar- és orosztanárt, az elhunyt Hajnal János testneveléstanárt, sok generáció kedvencét. Senki nem maradt ki, az anekdoták egyre kerekebbek ma már. Hogy ki mire vitte? Diplomák, szakmák, gyerekek, ilyesmi, ezeket a korábbi három találkozón számba vették, de most inkább érzésekről, emberi dolgokról esett több szó, mondta el Eszter. Sok öröm, ölelés, nevetés övezte a felhőtlen nyári délutánt. Szilveszter Mária osztálytársuk pedagógus lett szülőfalujában, egy ideig igazgatta is az iskolát, ma is tanít. Nagyjából a fele társaság ma is Alcsútdobozon lakik, s többen a környéken. A finom étel elfogyasztása után felcsendültek az 1980-as elejének slágerei, Eszter készített az egykor menő számokból összeállítást. Maguk is jókat nevettek, amint a Kacsatánc vagy az Isztambul mára szinte elfelejtett dallamai felcsendültek. Táncra perdült a társaság, annál is inkább, mert egymás szemében ők mindig fiatalok maradnak. Az osztálytalálkozó néhány órájára feltétlenül.