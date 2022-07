Sokan látogattak ki a sportpályára, ahol a két egyesület mutatta be, a versenyre való felkészülés finisében a gyakorlatokat. ezekkel a gyakorlatokkal hívják versenyre a szlovákiai Celjében, július 18-án kezdődő nemzetközi tűzoltó olimpián a résztvevőket. Ahogyan erről már hírt adtunk Magyarország képviseletét a pázmándi ifjú fiú tűzoltók és a vértessomlói ifjú lány önkéntesek nyerték el. Velük utazik még Pázmándról a „vígaszágon” bejutott lányok csapata is. A főpróba egyben egy nem hivatalos időmérő is volt, hiszen a résztvevő versenyzők itt is megmutathatták ügyességüket, gyorsaságukat, amelyre Celjében sokkal nagyobb erőbedobással kell majd küzdeni az esetleges és elérhető első díjért…

Forrás: E. Várkonyi Péter