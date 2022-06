Erdő Imre ma éli az aktív nyugdíjasok nyugodt életét Pázmándon. Szívesen és jókat beszélget, sportol, hajnalonta Fejér Megyei Hírlapot hord. Mindez azonban pár éve még lehetetlennek tűnt: stroke után újra tanult beszélni, mozogni. Egy szó kiejtése is kihívás volt. Akkor azért nem futott. Előtte pedig évtizedeken át buszt vezetett, imádta a munkáját, a vezetést, az utasokat. Kitöltötte életét a hivatása, a családja, s akkor azért nem sportolt.

- Álmomban mégis szinte folyamatosan megjelentek a tájfutós emlékeim, sosem tudtam szabadulni tőle – meséli Imre, miközben élettörténete kirajzolódik előttem. Talán valahol mindig is tudta, hogy ez lesz az a fogódzó, támasz, ami visszaadja neki az aktív élet reményét. De kezdjük az elején – miért is ragadt meg annyira benne a tájfutás szeretete?

A sport még a gimnázium idején jött az életébe: a Vasvári magasépítő szakára járt, ahol 1972-ben, 15 évesen találkozott komolyabban a sporttal. - A tornatanárom, Tordai Levente megfűzött, hogy jelentkezzem én is tájfutó versenyre. Jó mozgású, fürge gyerek voltam, jól fociztam, ezért gondoltam, kiróbálom ezt is. S mivel nagyon jó buli volt, s nagyon megtetszett nekem ez a dolog, ezért onnantól kezdve mindig szólt a tanár úr, ha verseny volt – emlékezik vissza a kezdetekre Imre, akit később leigazolt a Vasvári egyesülete, amelynek tájfutói később átkerültek a Volán egyesületébe. - Évente legalább negyven versenyen részt vettünk, sok helyen jártunk – teszi hozzá. Imrének nagyon hamar, még serdülő korban érkeztek az eredmények és sikerek is. 1974-ben már arany jelvényt nyert, ami a tájfutásban az első osztályú sportolóknak jár, a jó eredmények után.

- Az ország minden egyes részében futottam. Érettségi után még két évig aktívan sportoltam – munka mellett. Ekkor váltottam egyesületet is, hogy tovább tudjak fejlődni. 1977-ben azonban súlyos sérülést szenvedtem: egy ötnapos versenyen, a Hungária kupán szétment a bokám. Ezután ugyan felépültem, mégis visszasérültem később egy országos bajnokságon. Fél év kihagyás következett. 1977-ben újra elindultam, válogatott kerettagként folytathattam a junior csapatban. Ám kiderült, hogy már nem vagyok olyan állapotban – foglalja össze Imre, aki közben pályát váltott, hivatásos sofőr lett és szépen lassan kikopott az életéből az aktív sport. De mint mondja, álmában folyamatosan tovább futott. Szó szerint: visszatérő álma volt a tájfutás.

Erdő Imre ma már Pázmándon, otthona közelében edz a versenyekre

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- 32 évig buszsofőr voltam nyugdíjazásomig. A helyközi, pázmándi járatot vezettem, majd 2012-ben váltottam, s Budapesten a BKV járatain dolgoztam. Nagyon szerettem a munkámat, a buszozást, a 32 év alatt egy balesetem sem volt – emlékezik. Majd jön a „sötét fejezet”: - 2016-ban, augusztus 20-a után kaptam stroke-ot. Aznap is dolgoztam, majd hazajöttem autóval. Semmi bajom nem volt, azon kívül, hogy fáradt voltam, nem éreztem semmit. Másnap reggel, amikor felkeltem, a feleségem kérdezte tőlem, hogy „kérdeztél valamit?”. Próbáltam válaszolni, de egy szó nem jött ki a számon. Akkor ő már tudta, hogy nagy baj van. Megmértük a vérnyomásom, ami nagyon magas volt. Mentő vitt a sürgősségire, s abban a pillanatban az intenzív osztályra kerültem. Hamar megnyugodtam azonban, mert mindent értettem, „agyilag” rendben voltam – csak éppen válaszolni nem tudtam. Közben kezdett zsibbadni a kezem is, két ujjam azóta sem tökéletes. Az volt a szerencsém, hogy gyorsan kezelésbe vettek, így nem bénultam le. Közben megjött a CT, MR eredménye: a baloldali artériámban 82 százalékos elzáródás volt. Nem jutott elegendő vér az agyamba.

20 napig az intenzíven volt. Anna lánya hozott neki szókártyákat, nagy betűvel ráírva például szakmák neve. Ezek a kártyák akkor és később is nagyon sokat segítettek neki, forgatva őket, formálta magában a szavakat, s szép lassan – egy hónap erőfeszítés után - ki tudta mondani az elsőt is: kőműves!

- Egy-egy szóval sikerült mindig többet kimondani. A közérzetem viszont végig tökéletes volt, mindent értettem. S noha beszélni nem, írni tudtam. Így mindent, amit nem tudtam kimondani, lejegyeztem. Ebből tudták az orvosok és a hozzátartozók, hogy rendbe fogok jönni - meséli. Hosszú volt a lábadozás, többször elájult, ha hirtelen kelt fel. - Három évig jártam utána logopédushoz, s napi szinten tanultam újra beszélni. A beszédhibások alapítványának a foglalkozásaira is járhattam, ami szintén nagyon jót tett. A lényeg, hogy több év után, lassú felépülést követően, sok-sok óvatos mozgás és séta, folyamatos intenzív agyi tréningek után elmentem megnézni egy tájfutó versenyt. Találkoztam a régi ismerősökkel, csapat- és válogatott társakkal, akik a mai napig nem hagyták abba a futást. Motoszkált bennem továbbra is a vágy, hogy folytassam a sportot.

Közben új munkája lett: elkezdte kihordani a Fejér Megyei Hírlapot. Így neki köszönhető, hogy ma Pázmándon már reggel 6 órakor olvashatják az újságot a helyiek. - Először nagyon fárasztó volt, de pár hónap alatt sokat fejlődtem, erősödtem. Így jött a motiváció és a bátorság, hogy a tájfutást is újra megpróbáljam. Felemelő érzés volt az első verseny, ami Pákozd és Kisfalud között volt idén márciusban. Vettem cipőt, bozótruhát, tájolót már az első versenyre. A második napon meglepetésszerűen kijött a családom is szurkolni. A célba érve láttam meg őket, nagyon jól esett! Azóta tizennégy versenyen voltam.

Imre egyre jobb kondiban van, nemrégiben például, miután kihordta a hírlapot, ami több mint 3 kilométeres mozgást jelent, azonnal indult is tovább – egy tájfutó versenyre. - A felépülés, gyógyulás nem ment volna akarat és sport nélkül. A lényeg azonban az volt, hogy óvatosan, lépésről lépésre akartam javulni a betegségből épp úgy, ahogy most a sportban is.