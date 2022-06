Ötven olyan növényt gyűjt csokorba a kiadvány, amelyek vadon nem, vagy csak nagyon ritkán fellelhetők. Ezen növényeket balkonon vagy kiskertben is bárki biztonságosan termesztheti.

– Vannak köztük olyanok, amelyekkel már szinte mindenki találkozott, mint például az aloe vera, a bazsalikom, a petrezselyem, a metélőhagyma, illetve a zeller. A kötetben gyűjtött növényeket a konyhában fűszerezésre is használhatjuk, de biztonságosan alkalmazhatjuk gyógyászati célokra is, belsőleg és külsőleg egyaránt. A kiadványban e növények termesztéséről, szaporításáról is említést teszek, sok-sok recepttel. – fogalmazott Lencsés Rita fitoterapeuta, gyógynövényszakértő. Kiemelte, a növények között találhatók olyanok is, melyek elsődlegesen zöldségként ismertek, ám gyógyhatásuk révén a fitoterápia is alkalmazza őket.

A saját termesztés előnye – a vadon előfordulók begyűjtésével szemben –, hogy nem áll fenn az összetévesztés lehetősége. A Kertünk Patikája című kötet gyakorlati útmutatásokat ad az egyes növények begyűjtési módjáról, és arról, melyik évszakban, milyen napszakban, milyen időjárási viszonyok között találkozhatunk az egyes fajokkal.

Annak érdekében, hogy minél többen visszataláljanak a természet patikájához, 2015-ben Lencsés Rita és Krizsány Anna, a Fekete Sas Patikamúzeum kurátora közösen indította el a Herbarius programot, melynek részeként a megye különböző pontjaira szervezett túrák során gyűjthetnek az érdeklődők gyógynövényeket és megismerkedhetnek azok felhasználási módjaival.