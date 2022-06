A tanfolyamot az MSE hirdette meg, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Tej Terméktanács támogatta. Harmincnyolcan vettek részt a képzésen, akiknek egy része maga is készít sajtokat tehén-, kecske-, juhtejből, mások a gasztronómia egyéb területeiről érkeztek az ország különböző pontjairól. Hegedűs Imre sajtmester, az MSE elnöke köszöntőjében hangoztatta: a sajtbírákon is múlik, merre fejlődnek a magyar sajtok a közeljövőben. Az MSE alapítója és örökös elnöke, Kovács László is jelen volt az eseményen. A tanfolyamon egyik szakmai segítője, a biatorbágyi Pozsa Panni hobbisajtosból nőtte ki magát szakemberré, maga is tanít a sajtkészítés fortélyaira, családi vállalkozásában alapanyagokat és eszközöket forgalmaz. A másik önkéntes segítő, Tim Zoltán sajtbíró Nagyvisnyóról érkezett Etyekre, a szervezésben vállalt munkát.

A sajtértékelés is fontos a sajtkészítés területén, hangsúlyozta Hegedűs, az érzékelés tudományának kifejezéseként. Színek, ízek, illatok harmóniája adja meg a sajt élvezhetőségét, hasonló utat kell bejárniuk az értékelésükben, miként történt ez a borbírálatoknál. Manapság az egy főre jutó sajtfogyasztás még mindig csekély, s a magyar sajtkultúra emelése is szükséges, hagyományaink e területen nem oly régiek – ez az MSE célja e képzéssel is. A bírálati etika is része volt a „tananyagnak”, amit sok tréning követ élőben a hiteles bírálatig.

Forrás: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

Magas színvonalon teljesítettek a vizsgázók, igaz, a fiatal résztvevők sem voltak kezdők a gasztronómia, a vendéglátás, az agrárgazdálkodás és élelmiszer-előállítás területéről. A teljes 100 százalékos teljesítményt Kozma Kálmán somelier érte el, aki 34 esztendeig vezette a világhírű Gundel Éttermet! A jó borhoz és a pezsgőhöz hasonlóan a sajt is érzékeny dolog, mondta a fiatalos és lelkes szakember. Tisztelet a sajtkészítőknek, különösen azoknak, akik beleteszik az életüket a magas minőség előállításáért, ők jó értelemben vett megszállott emberek, tette hozzá.

Sajtbíró-képzésükön a fogyasztó szempontúságot helyezték előtérbe, ezúttal nem a technológiai folyamatokat, mondta Hegedűs sajtmester, bár ezek ismerete is alap a bírálók esetében. A bizonyítványok kiosztása után sajtos vendéglátáson ünnepelték a sikeres vizsgát az újhegyi szőlőültetvények, pincék környezetében. Kemény és lágy, rövid és hosszú érlelésű sajtok kínálták magukat az etyeki borok és pezsgőborok mellé – ezek illő társítását is jól ismerik a sajtbírák.