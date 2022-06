A Fejér megyei település évek óta a retro számítógépek Mekkája. Ezt minden túlzás nélkül állíthatjuk, hiszen Orsovai Sándor, azaz Bacsis hetedik alkalommal vonzza ide a látogatókat a Bacsis Retró Számítógép kiállítás keretein belül, melynek már rögtön az első napja óriási sikernek mondható.

– Ez egy borzasztó kicsi tárlatnak indult évekkel ezelőtt, és az a tény, hogy 2022-ben egy órával az első nap megnyitása után már közel 100 látogatónk van, borzasztó büszkeséggel tölt el – nyilatkozta portálunknak a főszervező.

A 10 órakor elrajtoló eseményen tíz kiállító a számítástechnika történelmének legfontosabb mérföldköveit tárta az érdeklődők elé, az Acorntól kezdve a Commodore 64-en át a ZX Spectrumig. De akad itt egyéb nyalánkság is, a menedzserkalkulátorok és a PDA-k kollekciója, a közel 400 darabból álló processzorbörze, a számítógépekkel egyidejűleg fejlődő hűtőbordák kiállítása, Steve Jobs forradalmi találmányai, különböző konzolok és a 90-es évek videojátékainak dobozos gyűjteménye is örömkönnyeket tudnak csalni a látogatók szemébe.

Orsovai Sándor már az első nap után sikeresnek ítélte a kiállítást

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

No de itt nem csak nézelődni, hanem játszani is lehet. Sőt, kell! Az ember azt gondolná, hogy a 21. században, amikor a videojátékok már annyira élethű grafikával bírnak, hogy szinte nem is tudjuk megkülönböztetni őket a valóságtól, egy pixelhalmazokból összeálló, monokróm kijelzőn futó alkalmazás képtelen lekötni a mai kor fiataljait. Ennél nagyobbat nem is tévedhetnénk! Bámulatos volt látni, ahogy a legkisebbekk, apuval az oldalukon, önfeledt mosollyal az arcukon próbálják legyőzni egymást különböző játékpisztolyok segítségével a virtuális térben, miközben a terem túlsó felén a hölgyek a Need for Speed Underground 2-ben mutatják meg csemetéiknek, hogy bizony nem csak a férfiak sportága az autóversenyzés!

Azonban nem csak a számítástechnika rajongói találhatnak itt érdekességeket! A tavalyi évben újoncként második világháborús makettjeivel bemutatkozó „Dodi” ismét a kiállítók között foglal helyet.

További szavak helyett azonban beszéljenek a kiállítás első napján készült hangulatvideónk és képeink!

Amennyiben megtetszettek Önöknek a látottak, szedjék össze a családot és irány Füle, ahol vasárnap 10 órától 18 óráig még Önök is átélhetik ezt a nosztalgikus kalandot a Petőfi utca 12-es szám alatti tornacsarnokban!