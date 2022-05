Az iskola hitvallása, hogy a környezet és az egészség csak együtt értelmezhető, a természet és annak megóvása nélkül nincs egészséges élet sem. Fontosnak tartják, hogy a tanulók váljanak környezetükkel szemben érzékennyé és felelősséggel viszonyuljanak hozzá.

Kajári Henrietta már a kezdetektől fogva összefogja az ökoiskolai programokat. A fenntarthatósági témahét már régóta szerepel az iskola programjai között.



– Minden évben csatlakozunk és részt veszünk benne. Lényege, hogy rávezetjük a gyerekeket már iskoláskorban arra, hogy a környezet megóvása nekik is nagyon fontos, és érdekük van benne. Sokféle és érdekes témákon keresztül tudjuk ezt megtenni – mesél munkájáról Kajári Henrietta.



Az iskolában életkoruknak megfelelően célozzák meg a diákokat a környezettudatos témákkal. Az ötödik és hatodik osztályban a mobilok élettartama, a mobiltelefonok hulladékként való kezelése volt a téma. A hetedik és a nyolcadik osztályban az ökodivat, a fast fashion, a slow fashion és a kapszulagardrób fogalmak mellett azt boncolgatták, egy-egy termék előállításának mekkora hatása van a környezetünkre, de korábban volt már téma a biodiverzitás is.



A kisebbek a szelektív hulladékgyűjtésről és az újrahasznosításról kapnak információkat, amiket odahaza lelkesen továbbadnak a családnak.



– Számtalan témán keresztül próbáljuk megfogni őket, a gyerekek ezeket a dolgokat mindenképpen hazaviszik, és programjainkba a szülőket is igyekszünk bevonni. Az évenkénti kétszeri papírhulladék-gyűjtésben a szülőkkel együtt gyűjtik a papírt, illetve az elektronikaihulladék-gyűjtésben is aktívan részt vesznek a családtagok.



Az iskola az önkormányzattal együttműködve a közösséget is formálja a településen. A diákok szülei besegítenek az ültetésekben is. Van, aki virágpalántát hoz, de bokrok ültetésekor sem restek ásót ragadni. Sok olyan programot hirdettek már meg, ahol a szülők is be tudtak csatlakozni. Madárbarát iskola lévén az előkertben mindig van kihelyezve eleség, amit – szintén a szülők jóvoltából – a tanárnő vezetésével és felügyeletével töltögetnek az osztályok. A madarak gyakran látogatják a kihelyezett csemegéket, a diákok örömére, olykor az óramenet rovására, de Kajári Henrietta szerint a madarak életét figyelve is tanulnak.



Ottjártunkkor Kajári Henrietta vezetésével a hetedik osztály diákjai csoportokat alkotva dolgoztak az órán. A téma a tudatos vásárlás és a divat volt. Egy rövid kisfilm segítségével rengeteg hasznos információhoz jutva dolgozták ki részletesen, mivel járulhatunk hozzá a hétköznapi életben a környezetünk megóvásához, amennyiben minden más mellett odafigyelünk a ruházatunkra is. A tanulók az óra elején különböző ruhadarabokat kaptak, segítségül a kreatív munkához. A videó és Kajári Henrietta információi alapján az éles eszű diákok hamar össze tudták foglalni, mi mindennel tudjuk csökkenteni ökológiai lábnyomunkat: már azzal is, ha okosan tervezzük meg gardróbunkat és ruhavásárlásainkat. Hiszen kiderült, egyetlen póló előállításához csaknem 3000 liter víz szükséges. Ezek a fiatalok már annak a tudásnak a birtokában nyúlnak az üzletek polcain fekvő póló után, hogy tudják, csupán csak egy darab előállításáért bolygónknak mennyit kellett fizetni. Az árcédula ezt nem tükrözi.