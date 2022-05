Étkeztetés és nyári tábor Fehérváron

A szünidő alatt a gyermek lakóhelyén vagy tartózkodási helyén illetékes települési önkormányzatnak kell megszerveznie a déli meleg főétkeztetést, az étel helyben történő elfogyasztását. Az ilyen gyermekétkeztetés megszervezése kötelező a bölcsőde és óvoda zárvatartása alatti minden munkanapon, az iskola tekintetében pedig a nyári szünet időtartama alatt minimum 43 munkanapon. Amint Székesfehérvár önkormányzatától megtudtuk, az iskolások esetében a nyári szünetben az utolsó tanítási napot követő első hétfőtől, azaz június 20-tól kezdődően 43 munkanapon át lesz lehetőségük a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek az ingyenes ebédre. A fehérvári önkormányzat a Vasvári Pál Általános Iskola Bory Jenő Tagiskoláját jelölte ki, ahol az iskolások helyben fogyaszthatják el a napi meleg ételt. Erről a jogosult gyermekek szüleit vagy más törvényes képviselőit határidőben – május 15-ig – tájékoztatta az önkormányzat. A részletek a www.szekesfehervar.hu/szocialis-ellatasi-es-gyermekvedelmi-iroda webcímen is megtalálhatók.

A fehérvári önkormányzat a válaszában a nyári táboraira is kitért. Mint írják, a Bregyó közi napközis táborban idén is csak az étkeztetés költségét kell megfizetniük a szülőknek a részt vevő gyermekek után, illetve aki ebből iskolai időben kedvezményben vagy mentességben részesül, az a tábor idejére is igényelheti ezt. A turnusok már júniusban indulnak.

Bicskén a városi konyháról lehet az ételt elhozni

Bicskén a nyári tanítási szünet időtartama alatt, azaz június 16. és augusztus 31. között lehet igénybe venni a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az önkormányzat által biztosítandó ingyenes étkeztetést. Az ételt a városi konyháról lehet elhozni a szünidei napokon 11 és 12.30 között. Ahhoz azonban, hogy a lehetőséget igénybe tudják venni az érintettek, kérelmet kell benyújtani a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet vizsgálatára az önkormányzat szociális csoportjához. Ezt személyesen ügyfélfogadási időben – hétfő 8–12, szerda 13–18, péntek 8–12 óra – lehet megtenni, vagy postai úton lehet kérelmezni. A levelet a Polgármesteri Hivatal, Szociális Csoport Bicske, Hősök tere 4. címre kell küldeni.

Kevesen élnek a lehetőséggel

Móron a gyermekvédelmi törvény betűjét betartva minden hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermek részére biztosít az önkormányzat ingyenes szünidei étkeztetést, ám a város rendeletének köszönhetően azok is térítésmentesen ehetnek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Ez azt jelenti, hogy minden gyermek ingyen ehet a nyáron, akinek a szorgalmi időszak idején sem kell fizetnie ezért.

Ezeket a humánügyi iroda vezetőjétől tudtuk meg. Horváth Éva hozzátette: – Még jóval szünidő előtt elkezdjük a szervezést. Nemrégiben minden szülőt kiértesítettünk, és megkértük őket, nyilatkozzanak: kérik-e az ebédet vagy sem? A családsegítő központ segítségével a beérkező adatokat feldolgozzuk, majd továbbítjuk a központi konyha felé. A támogatott gyermekek számáról azt tudom elmondani, hogy bár az idei adatok még nem érkeztek be, de tavaly 120 fő volt jogosult, és közülük csak 35-en éltek a lehetőséggel.

Mint kiderült, néha még ennyien sem, ugyanis bármennyire is fontos lenne, sokan nem jelzik, hogy nem kérik az ételt, csak egyszerűen nem mennek érte, mert elutaztak, vagy mert változott a program.

Hétfőig kellett az igényt jelezni Polgárdiban

Polgárdi önkormányzata – tájékoztatójuk szerint – a nyári szünet időtartama alatt minden munkanapon, 2022. 6. hó 16. és 8. hó 31. között biztosítja a rászoruló gyermekek részére a nyári gyermekétkeztetést.

Az érintett családok postai úton már megkapták az igénybevételről szóló részletes tájékoztatást, a szükséges kérelem nyomtatványt, melyeket május 23-ig, kitöltve lehetett visszajuttatni a polgármesteri hivatalba.

Amint az önkormányzattól megtudtuk, a szünidei étkeztetés idején az iskolás és bölcsődés gyermekek részére az ételt előre elkészített dobozban vihetik majd el, éttermi fogyasztás nem lesz, kivéve az óvodás gyermekeket, ők az óvodában jogosultak igénybe venni az étkezést.