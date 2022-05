A lényeg minden hobbiban ugyanaz: aki csinálja, annak a hobbi örömöt szerez, feltölti energiával, és új lendületet ad a napi rutinokhoz; egy jó lehetőséget adhat az önmegvalósításra, az álmok, vágyak megvalósítására, megmutathatjuk általa a kreativitásunkat.

Több okból is választhatunk hobbit: szolgálhatja a stresszoldást – a kertészkedésről például több kutatás is bizonyítja, milyen hatékony ezen a területen. De igaz ez a zenehallgatásra és az olvasásra: már egy röpke fél óra is elég, hogy csökkenjen a vérnyomás, a pulzusszám. Az azonos érdeklődés jó közösségszervező erő is, társaságot szerezhetünk például egy túracsapatban vagy éppen az orchidea iránt rajongók között. Egy jól megválasztott hobbi segíti a személyiségfejlődést is, a kreatív hobbik például kifejezetten alkalmasak erre, hiszen sok olyan munkakör van, ahol ezt – az amúgy sok emberben meglévő tulajdonságot – nincs alkalom kihasználni. A hobbik mindennapokban betöltött szerepéről, fontosságáról beszél a Csajos estek következő programján Szűcs Izabella személyközpontú tanácsadó, neuropszichológiai szakpszichológus-jelölt, a Mindset Pszichológia munkatársa. Szemléletét a neuropszichológia, a rendszerszemlélet és a személyközpontúság határozza meg. Egyéni és csoportos pszichológiai fejlesztéseinek középpontjában az önszeretet témakörének égisze alatt az önfejlesztés és öngondoskodás áll.

Boldogság, önbecsülés, hatékony stresszkezelés – talán nem is gondolnánk, hogy szabadidős tevékenységeink állnak e jelenségek metszéspontjában. Az est során e kedvtelések pszichológiáját járja körül az előadó gyakorlatias formában, kísérletet téve értékének tudatosítására.