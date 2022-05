Ha a gyerekek mogyoróallergiájáról beszélünk, érdemes korai táplálásukról szólni először. Jó lenne, ha emiatt is figyelnének arra az édesanyák, hogy anyatejet kapjanak az újszülöttek. Ha első fél évükben hozzájutnak, kisebb az esélye ételallergia kialakulásának. Később a szervezetbe juttatott bármiféle anyagra jobban reagálnak, emésztőrendszerükben ellenállóbb bélflóra lesz – hangsúlyozta Nagyné Himes Renáta táplálkozási tanácsadó.

Javaslata szerint ennek ellenére célszerű a gyermekek növekedése során ügyelni a különböző tünetekre, amelyek akár mogyoróallergiát is jelezhetnek: nem csak olyan nyilvánvaló emésztési gondokra utaló történésekre, mint a hasfájás, a hányás, a hasmenés. Szakértőnk magyarázata szerint ritkán kötik össze a szülők az ételintoleranciával a bőrviszketést, az ekcémát, a rejtélyesnek tűnő szédülést, fejfájást, de együtt értelmezve azokat, érdemes gondolni az összefüggésekre.



Fontos megkülönböztetni az egy falat után már nagyon heves reakciót kiváltó allergiát az intoleranciától, amely enyhébb tünetekkel jelentkezik. Ám ha felvetődik bármelyik, utána kell járni. Célzott kivizsgálást lehet kérni gasztroenterológusnál, allergológusnál. Főleg, ha többféle kellemetlen helyzet jelentkezik étkezések után, és azok gyakoriak. Persze más is állhat a háttérben, más is okozhatja a tüneteket, de azt ugyancsak érdemes felfedni. Ha kiderül, hogy mogyoróallergia a diagnózis, akkor ezt az alapanyagot teljesen el kell kerülni, és ez később sem változik. Vannak olyan ételallergiák – például a tejfehérje- és a laktózérzékenység –, amelyek kinőhetők, de ha a mogyoró okozza a gondokat, akkor nem lesz így – részletezte Renáta. Ilyenkor jön a címkeböngészés. Ha súlyos az allergia, akkor a bolti termékek megvásárlásánál az is kizáró ok, ha az áru nyomokban tartalmazhat mogyorót. Nagyné álláspontja alapján ma már egyetlen, készen vehető élelmiszerről sem vehetjük biztosra, hogy nincs benne mogyoró vagy glutén, tejpor, szója. El kell olvasni az összetételt.



Meg kell említeni a kereszt- allergiákat, amelyek a meglévő állapotot súlyosbíthatják, esetenként fokozhatják a reakciókat. Ugyanis az élelmiszerekben lévő fehérjék váltják ki az ellenanyag-termelést. Ha olyasmit eszünk, aminek fehérjéje, annak kémiai összetétele hasonlít arra, amire allergiásak vagyunk, beindulhatnak olyasfajta folyamatok, amelyeket igyekeztünk elkerülni. Mogyoróallergia esetén előfordulhat, hogy például az olajos magvak, a szója, a bab, a borsó ugyancsak hátrányos számunkra. Lencsefőzelék, bur­gonya fogyasztásakor szintén érdemes figyelni a mogyoróallergiás gyermek esetleges tüneteire. Rosszul reagálhat a narancsra, a dinnyére. Ha jó szakember, dietetikus segíti a táplálék-összeállítást, akkor erre felhívja a figyelmet, az egyéni sajátosságokat figyelembe véve fogalmaz meg tanácsokat.



A legfontosabb talán, ha bebizonyosodik gyermekünknél a mogyoróallergia, hogy nem szabad megijedni. Vagyis először ez a természetes, de utána rájöhetünk: nem csak rossz oldala van ennek. Tulajdonképpen csak rászorítja a helyzet az allergiást arra, hogy egészségesebben táplálkozzon. Márpedig mindenkinek ezt kellene tennie. Ha van egy gyermek a családban, akinek muszáj több ételt kerülnie, ha már miatta jobban kell figyelni a főzésre, az alapanyagokra, a többiek is változtathatnak szokásaikon, és ez előnyükre válhat. Aki pedig szülőként születésnapi zsúrt vagy más összejövetelt szervez gyermeke barátainak, osztálytársainak, annak bizony gondolnia kell arra: lehet köztük allergiás. Érdemes megkérdezni a meghívottakat, mire érzékenyek, és az alapján összeállítani a ropogtatni­valókat.



Az is előfordulhat, hogy még nem derült ki az ételallergia egy kisgyereknél, és nem lenne jó, ha éppen a bulin kerülne súlyos állapotba. Ezért eleve kerülni kell az adalék- anyagokkal teli késztermékeket. Szakértőnk tanácsa szerint ilyenkor a gyümölcsökkel nem nagyon lehet mellényúlni, ha olyanok, amelyek a környékünkön teremnek. Azokat viccesen, ötletesen tálalva, kis falatkákba rendezve, esetleg mosolygó fejet kirakva belőlük máris vonzóvá tehető a kínálat. Persze az szintén számít, mit szoktak meg a kölykök: ha édességet, chipseket rend­szeresen kapnak, akkor nehezebb a feladat, de az említett trükkök segíthetnek, hogy biztosan szívesen, örömmel egyenek.