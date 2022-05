Az óvodapedagógusok az országgyűlési képviselő korábbi kezdeményezésére támogatóktól vehették át az életmentő injekciót a Szent Pantaleon Kórház auditóriumában. Az eseményhez kapcsolódva Máté Ágnes, a sürgősségi osztály vezetője rövid, szakszerű előadást tartott az EpiPen használatáról és az allergiáról, illetve az allergiás reakciók természetéről.

Mészáros Lajos felelevení­tette, hogy még a választási kampányban tett egy ígéretet arra, hogy magánemberként a városi iskolák számára beszerzi az életmentő EpiPen injekciót. Ezt meg is tette, s ekkor élt egy felhívással a helyi és környékbeli vállalkozókhoz, hogy támogassák a kezdeményezését azért, hogy az óvodák is részesülhessenek a készítményből. Többen is csatlakoztak a felhíváshoz, amelynek eredménye most lett látható.

A dunaújvárosi óvodák részére a Dunaújváros PASE részéről Dobos Barna volt az adományozó, a Duna-parti tag­óvoda részére Lőrinczi Konrád önkormányzati képviselő. Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere a Nefelejcs Óvoda, Jobb Gyula polgármester a kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde, Oláh István ügyvivő alpolgármester a perkátai Szivárvány Óvoda, Gólics Ildikó, Papp György, Ercsi önkormányzati képviselői, valamint ifj. Csicsó Gábor az ercsi Hétszínvirág Óvoda és az ercsi Napfény Óvoda részére, míg Kovács Lajos az Előszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről a Patakparti Óvoda, Czobor Imre a rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde, Sipos Tamás az adonyi Hóvirág Óvoda és Csombók Pál, illetve egy névtelen adományozó a pusztaszabolcsi óvoda és bölcsőde s a pusztaszabolcsi Manóvár Óvoda számára biztosította az eszközt.