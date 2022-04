Honnan jött az ötlet, és miért épp Csákváron valósították meg az álmukat?

– Az ötlet Fehér Imre barátomtól és feleségétől, Zakariás Évától származik, akik felismerték a lehetőséget, és megkezdték a franchise jog tulajdonosával a tárgyalásokat. Az első megbeszélések után keresett meg Imre, elém tárta az elképzelést, ami első pillanattól kezdve tetszett, hiszen mindig szerettem volna valami újat létrehozni, és a virágok, a szépség, a természet mindig is közel állt hozzám. Országosan immár 13 ilyen tulipánkert, közel egymillió szál virággal várja a tulipánkedvelőket. Csákvárt mindannyian nagyon szeretjük, hiszen erdőjáró, természetszerető emberekként a „Vértes fővárosa” mindig is kedvelt turistacélpont volt a számunkra, mint ahogy a rendszeresen idelátogató sok ezer turista számára is.

Merre van ez a terület?

– Csákvár földrajzi elhelyezkedése, fekvése és közlekedési kapcsolatai kiválóak. A Vértes nyújtotta élmények, a természeti környezet, a turisztikai attrakciók – akár az Esterházy-kastélyparkra vagy éppen a Báracházi-barlangra, sőt akár a híres csákvári fazekasságra gondolunk – méltán tették népszerű turistacélponttá. Ide, a Vértes erdőségeinek szomszédságába álmodtuk meg tulipános kertünket! A kert a Vértes oldalában, a Zöldhegyben helyezkedik el. Kedvező időjárási viszonyok esetén innen a Vértes déli nyúlványai mellett a Velencei-hegység, az Etyeki-dombság, a Budai-hegység, a Zámolyi-medence teljes területe is megfigyelhető. Ennek a panorámának a nagyszerűségére teszi fel a koronát 2022 tavaszától a mintegy 50 ezer tulipán színpompás virágzása.

A tulipánok mindenféle színben tündökölnek

Forrás: Illusztráció: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Mindig a szezon által „diktált” virágot termesztik?

– Kertünkben 17-féle tulipán-, 2 nárcisz- és 2 jácintfajtát ültettünk el 2021 őszén. A tulipánoskert működtetését baráti házaspárként kezdtük el: feleségemmel, Noémivel, valamint Fehér Imrével és feleségével, Zakariás Évával. Különböző szakterületekről – rajztanítás, faipar, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság – érkeztünk. Imréék csákváriak, így megfelelő helyismeretük, kapcsolataik vannak a városban. Egymásra találásunk ötvözte a különböző szakmáinkban szerzett gyakorlati tapasztalatainkat a közös cél megvalósítása érdekében – amely cél nem más, mint a hatalmas tulipánmező, a virágos látványkert kialakításával különleges és egyedi élményt nyújtani idelátogató vendégeinknek. Felvetődik a kérdés, hogy miért éppen a tulipánt választottuk. Mert a tulipán virágzása elhiteti mindannyiunkkal, hogy tényleg itt a tavasz. Mert a tulipán mindig is a nőiséget, a szerelmet jelképezte. Nem véletlen, hogy a magyar népművészetben a szerelmi ajándékokon, hímzéseken gyakori motívum volt. Sőt Csokonai óta tudjuk, hogy szerelmi bánatra is kiváló gyógyír a „gyönyörű kis tulipánt”, feltéve, ha téged: „A hatalmas szerelemnek / Megemésztő tüze bánt”. Valamint azért, mert a tulipán soha nem hiányozhatott – és ezután sem hiányozhat – a tavaszi ünnepi asztalunkról!

Mik a további terveik?

– Terveink között szerepel a kert további bővítése 150-200 ezer tulipán elültetésével, fokozva a virágzás élményének dinamikáját. Tervezzük továbbá, hogy más virágfajták ültetésével megnyújtjuk a március vége – május eleje közötti látványélményt, azaz a színpompás virágzás időszakát. Egy szó, mint száz: március végétől várunk mindenkit, hogy pazar természeti környezetben megtapasztalhassa a virágtenger máshoz nem fogható, csodálatos élményét. Az ellazulás és az önfeledt kikapcsolódás garantált. Biztosak vagyunk abban, hogy sok élménnyel, még több művészi fotóval és nem utolsósorban egy nagy csokor virággal távozva még napokig emlékezni fognak ránk.