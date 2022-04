Ha csak a Budapest–Balaton kerékpárutat nézzük – ami 15 településen halad keresztül Fejér megyében – több mint 100 kilométeren át kerekezhetünk a friss levegőn, és nem is ez az egyetlen lehetőség, ha bringázni támad kedvünk. A természetben eltöltött idő mellett még sok egyéb is szól amellett, hogy kerekezzünk minél többet. A kerékpározás a láb izmainak erősítése mellett jót tesz a karoknak, és a hátizmokat is edzi. Csökkenti az ér- és szívrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Kevésbé terheli az ízületeket, mint a futás. Relaxál, elűzi a fáradtságot, erősíti az immunrendszert, fiatalít és még a fogyásban is nagyon hatékony segítség lehet. Egy jó túra egyénileg, de csapatban is kellemes kikapcsolódást nyújt.

Családdal elindulva idilli célpont – és a legnépszerűbb – a Velencei tavat körbeölelő kerékpárút. A körülbelül 30 kilométeres túra nem nehéz, bárki számára teljesíthető, gyerekeknek is ideális, nincsenek szélsőséges terepviszonyok és a tó látványa sem elhanyagolható. Igazán jó túrának ígérkezik a Csákvár–Csákberény–Várgesztes útvonal. A több mint 50 kilométeres szakasz áthalad az Antal-árkon és Horog-völgyön, így a terepviszonyok is inkább már a bátrabbaknak valók. A Székesfehérvár–Öskü túravonalának 85 kilométere nehezebb terepeket is érint, de több településen is átkarikázhatunk, mint például a már Veszprém megyei Királyszentistván, Vilonya, Ősi és Várpalota, ahol kihagyhatatlan látnivaló a Thury-vár, és Nádasdladány.

A 85 kilométeres Vértesi „8”-as túra Vérteskozmáig tartó szakasza még vállalható gyerekekkel, de a hátralevő szakaszt már a valóban edzett bicikliseknek ajánlják. A Pákozd–Ingókövek–Pákozd 10 kilométere ugyan nem túl hosszú, de tartogat néhány meredekebb részt, a látnivalók viszont megérik az extra energiát. Adtunk néhány ötletet a túrázásra vágyóknak, de ha otthonunk körül tekerünk néhányszor, már akkor is sokat tettünk az egészségünkért. Szóval pumpáljuk fel azokat a kerekeket!