A népszerű közösségi oldalon rendszeresen oszt meg hasznos tippeket, éppen ezért fordultunk hozzá Húsvét apropóján. Ekkor ugyanis, csak úgy, mint Karácsonykor, roskadásig telnek az asztalok étellel. Látogatóba megyünk, vagy épp vendégeket fogadunk és illetlenség visszautasítani, bármivel is kedveskednek nekünk. Az ünnep végeztével azonban az étkek nem tűnnek el varázslatos módon, viszont előfordulhat, hogy már nem szeretnénk az ötödik napon is ugyanazokat az ételeket fogyasztani. Melyek ez? A Húsvét ünnepi jellegét meghatározza a sonka, tojás, foszlós kalács, torma kombináció, de ezeken felül természetesen még fogyasztunk szívesen süteményeket, roppanós zöldségeket, hidegtálakat és csokikat. Mit tehetünk, hogy elkerüljük az ételek elpazarlását? Sándor Barbara a fenntarthatóbb, környezettudatosabb ünneplésre hívja fel a figyelmet.

A SzékesZöldvár általános tanácsa, amit karácsonyi videójukban megosztottak, itt is érvényes: ne essünk túlzásokba, találjuk meg a megfelelő mértéket az ételek mennyiségénél. Csak annyi tojást főzzünk meg egyszerre, ami biztosan el is fog fogyni 1-2 napon belül. Bár a szokásos, színes rakott krumpli jó ötlet - maradék festett tojásokból - ételpazarlás ellen, Barbara személy szerint például nem kívánja már az ünnepek után.

Hogyha már a tojásoknál tartunk, nem mehetünk el a festésük mellett sem, melyre szintén van bolygónkat kímélő megoldás:

Mit tehetünk még? Fontos, hogy lehetőleg hazai alapanyagokból dolgozzunk. Nem csak környezetvédelmi szempontból optimális, de az egészségünknek is jobbat teszünk. Tojásból például Barbara a friss és háziakat ajánlja, hiszen ezek tápanyagértéke is nagyobb. Szerencsére Székesfehérváron több helyütt is szerezhetünk be ilyeneket, például a Jancsártkertben, vagy a piactéri bioboltban.

Sonka vásárlásakor válasszuk a hagyományos eljárással készültet. Ezt szárazon sózzák, és több hónapig érlelik, majd hidegen füstölik, tehát nyers marad. Fogyasztás előtt persze meg kell főzni, illetve sütni, de ez azért előnyösebb élettani szempontból, mert nem tartalmaz pácsót, ami bizonyítottan rákkeltő hatású.

Érdekes tény, hogy Magyarországon az egyik vezető daganatos megbetegedés a végbél és vastagbélrák: figyeljünk oda mit eszünk, menjünk a minőségre mintsem a mennyiségre!

Barbara természetgyógyász tanulóként, fontosnak tartja megemlíteni a friss zöldségek fogyasztását, illetve egy méltatlanul elfeledett, ám annál egészségesebb friss, tavaszi csemegét, a pitypangot (gyermekláncfű). Ha tudunk, szedjünk egy marékkal tiszta helyről és keverjük a salátánkba. Levele, virága és gyökere is fogyasztható, de salátába inkább az első kettőt ajánlja, persze mértékkel! A természet mindent a megfelelő időben állít a rendelkezésünkre. A tavasz a megtisztulás, újrakezdés időszaka, és ez a növény pontosan ebben segít. Máj és epe működés fokozó, csökkenti a vérzsírt, oldja a koleszterinszintet, erős vizelethajtó, emésztést serkentő, gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban.

Forrás: Márkus Péter

Most, hogy már mindent tudunk a szokásos húsvéti ételekről és a tojásfestésről, már csak egy téma maradt vissza. A nyulak maguk, amik az ünnepet is jelképezik. Amennyiben csoki formájában kívánjuk ajándékozni/fogyasztani, mindenképp keressünk fair-trade címkével ellátott terméket, hiszen ezek nem tartalmaznak pálmaolajat.

Az pedig reméljük nem éri újdonságként az olvasóinkat, hogy szeretnénk őket óva inteni élő nyuszi ajándékozásától, illetve bérlésétől. Egyetlen eset lehet kivétel, amikor vállaljuk, hogy egy életen át gondozzuk a kis pelyhest.

Legyünk felelősségteljesek a környezetünkkel, állatokkal, növényekkel, magunkkal, hiszen mi is a része vagyunk, egyek vagyunk, nem pedig felette állunk.