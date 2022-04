Nem kell nagy tudomány a fűszernövények neveléséhez. S ha otthon, magunk neveljük fel őket, akkor nagy eséllyel sokkal hálásabbak és erősebbek lesznek, mint a boltban vásárolt társaik. A növények magját laza szerkezetű földben érdemes elvetni, lyukas aljú cserépben. Az általános virágföld megteszi, de van, aki kever hozzá perelitet, hogy még lazább legyen – de kapható eleve így bekevert palántaföld is. A föld tetejére szórjuk a magokat, s arra tegyünk egy vékony réteg földfedést. Ne tömörítsük, hadd maradjon laza a talaj, hogy minél könnyebben kibújhassanak a fejlődő csírák a földből.

Ügyeljünk arra, hogy a talaj mindig kicsit nedves legyen, de sose legyen elázva. Spriccelővel fújjuk rá a vizet, hogy a magokat ne sodorja mélyre a beáramló vízsugár. Naponta többször is érdemes ránézni a cserepekre, s ha úgy látjuk, hogy száraz, akkor spricceljük meg egy kis vízzel. Ez szépen eloszlatja a talajban a nedvességet. A magok hamar meghálálják a gondoskodást, ezért gyerekek számára is igen izgalmas napi elfoglaltságot jelenthet a gondozásuk.

Márciusban érdemes volt már elvetni például a bazsalikomot, izsópot, kamillát, majoránnát, turbolyát, petrezselymet. Áprilisban pedig folytathatjuk a borsikafűvel, borsmentával, citromfűvel, de eljött az ideje az édeskömény, a kakukkfű, a zsálya, a lestyán, az oregánó és a tárkony vetésének is. A metélőhagyma magjának vetése is most időszerű, melynek levele, mindamellett, hogy illatos és igazi gasztronómiai csoda, rendkívül dekoratív is – akár az ablakpárkányon, akár az erkélyen vagy a kertben találunk számára megfelelő helyet.

A fűszernövények szeretik a napot, ezért érdemes őket napsütötte helyre ültetni. Időnként pedig még „zuhanyozni” is szeretnek – mossuk le a leveleiket, szabadítsuk meg a portól, s „fellélegeznek”. Vegyszeres permetezésre nincs szükségük.