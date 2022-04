Ez a feladat hárul a mindössze 17 éves Szabó Lilire is, aki a versenytáncra tette fel az életét, de ahogy mondja, minden nehéz pillanat megéri, hiszen a sportnak köszönhetően olyan élményekbe részesülhetünk, amit senki nem vehet el tőlünk, és csak az érti meg a sok edzést, lemondást, aki már ezt átélte, és tudja milyen, amikor egy álom lebeg az elszánt szempárok előtt.

Lili jelenleg a Vasvári Pál Gimnázium 11. osztályos tanulója, aki már ebben az évben szembenéz a végzős diákok legnagyobb félelmével az érettségivel, ugyanis angol nyelvből emelt szinten fogja próbára tenni tudását május elején. Minden szál Fehérvárhoz fűzi, hiszen itt született, azóta is itt él családjával, általános iskolai tanulmányait is a koronázóvárosban végezte. A legnagyobb szerelem is a megyeszékhelyhez köti, hiszen itt húzott először tánccipőt, és ismerkedett meg számos stílussal, míg aztán megtalálta önmagát, és a boldogságot a társastánc világában.

Ezer szál fűzi Székesfehérvárhoz

Forrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

De hogy milyen út vezetett eddig? A balettal ismerkedett meg először nyolc éve, és egy remek tánctanárral dolgozott, akitől rengeteget tanult, ám gyermekvállalás miatt nem tudta tovább egyengetni Lili útját, így a fővárosban folytatta a fiatal tehetség. A balett mellett belekóstolt a jazz balett, a hip-hop, a step tánc, a musical tánc, és a színpadi táncokba is. Egy éve pedig belevágott abba, amiben igazán ki tud teljesedni, és megismerkedett a latin, valamint a standard táncok világával. A szerelem a társastáncok iránt pedig egy nyári kósza gondolat volt, akkor még ő sem sejtette, hogy ilyen komoly lesz majd a kapocs. Édesanyjának mondta először, hogy ezt a műfajt még nem próbálta ki, és szeretne belevágni, az édesanyja pedig rábólintott, hiszen tudjuk, a gyermek kívánsága mindig a legfontosabb.

"A tánccal kifejezhetünk minden érzést, ami bennünk van" Forrás: Szabó Lili

A Lagúna Táncegyesületben kezdett, majd a Felicitában folytatta, ám a koronavírus-járvány ahogy sok másban, itt is közbeszólt, és mivel Lili ekkor még nem volt versenyző, némi kényszerszünet várt rá. Nem tétlenkedett azonban, és nem adta fel egészen addig, míg végül Angyal Andráshoz sodorta az élet, és az ő kezei alatt formálódhatott tovább. A társastánc egyik alappillére pedig, hogy egyedül igen nehéz versenyeken indulni, így egy párt kellett találni Lili számára, ami szintén nem egyszerű feladat. Keresték, kutatták a megfelelő partnert, három próbatánc is sikertelenül végződött, míg végül jött a ráadás, és egyben a megoldás is, aki nem más mint Metzl Milán, akivel szeptember óta alkotnak egy párost a parketten. Az első pillanattól kezdve egymásra hangolódtak, és a magánéletben is kiváló kapcsolatot ápolnak, ami valljuk be szinte elengedhetetlen ahhoz, hogy a versenyeken is minden klappoljon. Milánnak 8 éve dobban ritmusra a szíve, ugyanis már ennyi ideje koptatja a tánccipőket. Az érdi Bonton Tánc Sport Egyesületben kezdte meg pályafutását, és azóta is odahúz a szíve, és vele együtt már Lilié is, hiszen ezen egyesület színeiben versenyeznek együtt. A versenytánc világába együtt csöppentek bele, és mindkettejük élete a tánc, nem is tudnák elképzelni enélkül az életüket. A közös útjukat pedig Sándor Judit, Balázs Márk, Bendó Csilla és Varga Gergely egyengetik, valamint az egyesület vezetőjétől, Bóna Esztertől is nagyon sok támogatást kapnak a fiatalok.

Minden segítséget és támogatást megkapnak a fiatalok Forrás: Szabó Lili

A kiváló páros szívéhez a latin vonal áll közel, azon belül is a rumba az abszolút kedvenc, és ebben vallják magukat a legügyesebbnek is. Standard táncokból az egyik legszenvedélyesebb táncnak mondott tangó a befutó, illetve a szalagavatók nagy kedvence, a bécsi keringő.

Az első versenyükre csupán pár hónap gyakorlás után került sor, így edzőik sem helyeztek nagy terhet a vállukra, mindössze egy kérésük volt a fiatalokhoz, méghozzá az, hogy élvezzék amit csinálnak, és éljék meg a pillanatot. Olyannyira sikerült megfogadni az edzői tanácsot, hogy a latin kategóriát megnyerték, míg standardban a dobogó második fokára léphettek fel azon a területi bajnokságon. Azóta három versenyen mérték össze tudásukat az ország minden pontjáról érkező párosokkal, de a latin kategóriában nem találtak legyőzőre, így nem csak közel áll a szívükhöz ez a kategória, de jól fel is kell kötni a gatyáját annak a párnak, aki le akarja őket táncolni a parkettről.

Nehéz őket letáncolni a parkettről Forrás: Szabó Lili

Standard kategóriában pedig még egy ezüstöt, valamint egy bronzot zsebeltek be a tehetséges fiatalok. Az országos bajnokságot is megnyerték, ahol a latin és standard táncokat egyben értékelik, így ez a siker a legmeghatározóbb számukra eddig, valamint erre a legbüszkébbek is. Számos verseny vár még rájuk, május 21-én pedig Székesfehérváron, a Köfém Sportcsarnokban lépnek a közönség és a bírók elé, ami igazán különleges lesz Lili számára, hiszen szülővárosban bizonyíthat. Jelenleg az E osztályban táncolnak, hiszen nemrég kezdtek el versenyzeni, de nagy álmaik vannak, és a jéghegy csúcsát célozták meg, ugyanis fel szeretnének jutni a legmagasabb kategóriába, és profi versenyeken is összemérni tudásukat a legjobbakkal.

Halmozzák a sikereket, és a jéghegy csúcsát tűzték ki célul Forrás: Szabó Lili

Abszolút a táncban látják a jövőt, így nem is kérdés, hogy mindketten a Magyar Táncművészeti Egyetemre felvételiznek majd, és mivel egyidősek a fiatalok, ezt az utat is együtt járhatják végig. A távolabbi jövőt tekintve pedig szeretnének edzőként tevékenykedni, és átadni azt a tudást, amellyel az évek során ők is gyarapodtak. Először a jelenlegi tánciskolájukban szeretnék bontogatni a szárnyaikat mint edző, de nem titkolt cél egy saját tánciskola sem.