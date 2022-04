A szülőknek ilyentájt már muszáj elgondolkodniuk, hogy a szünidő beköszöntével hogyan osztják majd be a saját, a gyermekük és a család idejét. Nem könnyű időszak ez, főleg akkor, ha a család felnőtt tagjai főállásban – vagy akár azon túl is – dolgoznak. A szabadság véges és szűkös, még a szerencsésebbek sem tehetik meg, hogy csemetéiket a nagyszülők gondjaira bízzák több héten át. De nem kell kétségbe esni, erre az időszakra találhatunk alternatívákat, ilyen lehet a nyári napközis vagy az ottalvós tábor. A járvány elmúltával pedig megszorítások nélkül várják a gyerekeket a táborszervezők. Idén még színesebb palettáról válogathatnak a szülők és a gyerekek Fejér megyében.

Szeptember elsejétől, az iskola első napjától a következő nyári szünetet várja minden gyermek. A szülőknek viszont komoly kihívást jelenthet ez az időszak. Körbenéztünk, idén nyáron milyen segítségre számíthatnak a szülők. Korai még a teljesen pontos turnusidőpontokról beszélni a székesfehérvári önkormányzat táboraival kapcsolatban, amelyeket egyébként a városgondnokság bevonásával szerveznek. Az biztos, hogy idén nyáron két helyszínen is szerveznek gyermektábort. Az egyik a Bregyó-közi Ifjúsági Sportközpont, itt munkanapokon nappali rendszerben és hat turnusban várják majd a kikapcsolódni vágyó gyerekeket. A tábor június 27. és augusztus 12. között hétfőtől péntekig nyolctól négyig lesz nyitva. Az ellátást, illetve a pedagógusokat, az eszközöket a városgondnokság biztosítja. A felújítás után a fehérvári önkormányzat Velencei Ifjúsági tábora is kinyitja kapuit.

A megújult táborban öt éjszakás turnusokban váltják majd egymást a táborlakók: vasárnapi érkezéssel és pénteki távozással zajlanak az ottalvós turnusok. A tábor július 3-tól 29-ig tart majd. Jó hír a szülők számára, hogy az ellátást és az eszközöket is a városgondnokság biztosítja, a szülői hozzájárulás az étkezésekhez szükséges csak, és az megegyezik az iskolai étkezések díjával. Várhatóan május végétől, június elejétől lehet majd jelentkezni a táborok valamelyikére. A Bregyó-közi táborban 200 gyermeket tudnak fogadni, a Velencei Ifjúsági tábor több mint 100 fiatal befogadására kész. Ezenfelül még rengeteg lehetőség közül lehet választani a táborozó kedvű ifjaknak.

A Csillagszem tábor például 5–8 év közötti gyerekek részére nyújt kiváló programokat Székesfehérváron, családias légkörben. Ide hatfős csoportokba várják a kicsiket a színes nyári programokra, mint például kézműves-foglalkozások: gyertyakészítés, üvegfestés, szövés, papírművesség. A tábor hétfőtől péntekig tart, reggel 8 és délután 4 óra között, napi háromszori étkezéssel. Időpontjaik: 2022. július 18–22. és 2022. augusztus 8–12. A Fehérvár Vízilabdásokkal minden nap úszhatnak a gyerekek, vagy ha még nem tudnak, úszni is megtanulhatnak! A tábor alatt sokat lehetnek a strandon, ahol mindent használhatnak, kipróbálhatnak, lehet a mély vízbe ugrálni, kis vízben is játszani, és persze a csúszdákat is használhatják. A gyerekek háromszori étkezését (tízórai, ebéd, uzsonna) az egyesület biztosítja.

A Logiscool nyári táborában egyre bonyolultabb, izgalmas kihívások megoldásán keresztül sajátíthatják el a gyerekek a programozói gondolkodásmódot. Ebben a táborban minden eszközt megkapnak ahhoz, hogy feltörjék a rejtélyes kódokat, és megfejtsenek bármilyen titkos üzenetet. A 7–11 éves korosztályt várják, és a táborhoz minden eszközt biztosítanak. Az egyik legnépszerűbb tábor a Minecraft Classic tábor, ahol a képzelőerőnek semmi sem szabhat határt. A táborban kipróbálhatják a gyerekek, hogyan rejthetnek el hatékonyan kincseket egy hatalmas kastélyban, vagy állíthatnak csapdákat és védhetik meg a rejtekhelyeiket. A 7 és 14 év közötti gyerekeket várják, és fontos tudni, hogy a táborhoz szükség lesz egy érvényes Minecraft-előfizetésre.

Aki nem az elméjét, hanem a testét szeretné pallérozni, annak ideális lehet a Redrock nyári falmászótábora. Itt napi több edzést kínálnak két edzővel, hogy megfelelő felkészülést kapjanak a gyerekek a nyári szünetben is. Mászás, biciklizés, de futás, úszás és strand is szerepel a repertoárban. Igazi aktív pihenést ígér a fiataloknak. Napi háromszori étkezést biztosítanak az ötnapos tábor ideje alatt, két nap kirándulással. A tábor naponta 7.30-tól 16.30-ig tart majd.

A Heureka Pop Tábor Kápolnásnyéken egy rendhagyó zenei táborba invitál. A gyerekek egyszerre ismerkedhetnek meg az előadói élet több formájával. Popénekes, színész, táncos, vagy éppen hangszeres zenész bőrébe bújhatnak. Személyes és csoportos művészeti foglalkozásokon lesz alkalmuk részt venni, számos hangszerrel és stílusban. A 8–16 év közötti gyerkőcöket várják ide. Aki a lovak szerelmese, vagy szeretne lovagolni, és régi vágya, hogy nyeregbe pattanjon, az a sukorói Nyerítő Lovasudvarban találhat ilyen jellegű tábort. A táborok hétfőtől péntekig 9 órától 16 óráig tartanak, és a gyerekek napi háromszori étkezéséről is gondoskodnak. A tábor 06. 20. és 08. 19. között van meghirdetve.