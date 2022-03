Március elején azért lehet jó gasztro- és zeneünnepet szervezni, mert akkor még egészen biztosan nem ütközik hasonló programmal a rendezvény – gondolja az ember, amikor baktat a volt Technika Háza, mai Fehérvári Civil Központ előtti térre. Standok veszik körbe az Áron Nagy Lajos teret, középen pedig egy színpad áll. A helyszín persze nem véletlen, hiszen egy civil szervezet, az Ökotudatos Fiatalokért Egyesülete nyert pályázaton támogatást a megrendezésére. A standokon régi és új alkotók, kézműves gasztroműhelyek is helyet kaptak: volt sajtos, mézes, csokoládé-készítő, valamint ízes-illatos őrölt kávé-készítő is a sorok között, de egészséges teakeverékeket, kürtős kalácsot is kaphatott a látogató. Az ajándéktárgyak között is akadt emlékezetes: betonékszerek, kanállal dekorált mécsesek, „pont ékszerek”, horgolt figurák sorakoztak a többi Fehérvár környéki alkotás között. S míg ez utóbbiak az anyukákat kötötték le, a gyerekeket az arcfestés és kültéri játékok. A zene pedig valószínűleg mindenkit: a délután folyamán fellépett a Gesztesi Alexandra-Birta Miklós duó, a Like a bird, valamint a Horváth János Quintet.