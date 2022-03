A múlt héten diákok vették birtokba a fényes, korszerű tankonyhát a szakmai vetélkedőn, most elismert és profi szakácsok alkottak szürkemarhából és hazai alapanyagokból új, mégis magyaros ételeket ugyanitt. Hajnalban kezdték a főzést, dél körül kínáltak, kóstoltak, zsűriztek, délután elegáns eredményhirdetéssel adták meg a módját a Magyarország étele szakácsversenynek. Bent a modern gasztronómia jegyében főztek, az árkádok alatt bográcsban rotyogott a kunszentmiklósi birkapörkölt.

– Nincs ellentmondás – állítja határozottan Asztalos István; maga is szakács, a Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke, az Oldalas magazin főszerkesztője. A magyar gasztronómia legkiválóbbjaival egyetértésben tűzte zászlajára az olykor nem is egyszerű feladatot: úgy megújítani és modernizálni a magyar konyhát, hogy ne merüljenek feledésbe a tradíciók sem. Ötödik éve rendezi meg a Magyarország étele versenyt, Felcsúton másodízben kérték fel a Letenyey Lajos Gimnáziumot és Szakközépiskolát helyszínként, hiszen minden feltétel adott a méltó lebonyolításhoz. Kocsonya Kálmán séf és oktató vállalta magára a házigazda szerepét, a diákok segítettek, a konyha izgalmas terepén egymás sarkát taposták a szakmai díjakkal büszkélkedő séfek, s a fiatal tehetségek.



A harmincegy nevezett csapat úgy érkezett öt országból, hogy beleszámították a Felvidéket, Délvidéket, Erdélyt és Kárpátalját (!) Kis-Magyarországon kívül. Érkeztek Pécsről, Budapestről, Kecskemétről, Pannonhalmáról, Békéscsabáról, de például Rácz Mihály tulajdonos három helyen érdekelt – az erdélyi Borszéken, a munkácsi Monarchia étteremben, s a nyírbátori Kakukk étteremben főznek kiváló munkatársai. Ez volt a feladat: az ősi és visszatenyésztett szürkemarha-alapanyagból főzzenek újdonságot, látványra, ízre másként megalkotva, nemcsak gulyásnak, pörköltnek. Rétegzett szürke marha – piros-fehér-zöldre rakosgatva –, máj, füstölt kápia paprika és bébi spenót felhasználásával – ilyenek. Zöldfűszeres marhanyelv készült itt, almaboros pecsenyelé amott, mozaikolt szürkemarhanyak csicsókaropogóssal kínálta magát gondosan elrendezve finger food módira. Kinn főzte a bográcsban Lesi Árpád a kunszentmiklósi birkapörköltet az ezüstpitykés mellényben sétálgató Zöldi Imre, szabadszállási kun juhász felügyelete alatt, versenyen kívül, s ette mindenki.



Ötletgazdagság, színes alkotások – ez jellemezte a napot, lehetetlen felsorolni a megjelent szakácsokat, pláne nem lehet díjaikat! A zsűrielnök Varga Károly mesterszakács, többszörös olimpiai és világbajnok, Aranysapka és Venesz-díjas szakács volt. Asztalos István elmondta, hogy a brassói aprópecsenyét az 1958-as brüsszeli világkiállításon találták ki és készítették el a magyar pavilon szakácsai, az ötletek így is születhetnek. A Magyarország étele 2022 szuper aranyát a derecskei Almavirág étterem Breitenbach Attila és Balogh Szabolcs nyerték el a Marhafartő-borókával, slambuc, lecsó és zsályás vajas mártás menüsorukkal. A Puskás Akadémia Sport- és Konferencia-központjában a díj­átadón különleges látványt nyújtott a sok-sok klasszikus szakácssapkás szakember jelenléte – a magyar konyha elhivatott képviselőinek közös energiája. Ez is, ők is a magyar kultúra része.