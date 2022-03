A különböző szűrővizsgálatok – vitamin-, cukor- és véroxigénszint-mérés, hallásvizsgálat és lábdiagnosztika – mellett volt itt minden, ami szem-szájnak ingere: kézműves termékek, sajtok, mézek, olajok és magvak, a nagy sláger pedig a batáta volt. Ez utóbbit az esemény fő szervezője, Szigyártó Magdolna nagy szeretettel ajánlja mindenkinek, hiszen krémként pirítósra kenve nemcsak finom ételkülönlegesség, de nagyon egészséges is. – Közel harminc éve foglalkozom az egészségnappal, amit a tradícióknak megfelelően minden esztendőben megszervezünk.

Az idei alkalommal különösen fontos, hogy a koronavírus-járvány után a prevencióra felhívjuk az emberek figyelmét. Vannak olyan termékcsaládok a különböző kézműves produktumok mellett, amelyekkel fel tudjuk turbózni az immunrendszerünket, hogy készen álljunk a kihívásokra. Erről is hallgathattak többek között előadást a tisztelt megjelentek Vodli Zsolt tolmácsolásában. Vendégünk volt még Kelemen István természetgyógyász és Varga István is, aki az öt szeretetnyelvről beszélt – tette hozzá. Összességében nagyon hasznos napot zárhattak a szervezők és az érdeklődők. Bízunk benne mi is, a fő szervezővel, Szigyártó Magdolnával együtt, hogy a résztvevők mindegyike tett egy lépést az egészséges életmód irányába. Mint tudják, az egészség a legfőbb kincsünk!