Számos olyan gyógynövény található a természetben, sőt mi több, a konyhakertekben is, amelyeket jó szívvel ajánl a gyógynövényszakértő a kellemetlen gyomorpanaszok enyhítésére. – Ezek a növények egytől egyig a tüneteket, azaz a hányinger érzetét csökkentik – hangsúlyozza Lencsés Rita.

Nagy szükség lehet rájuk mostanában, amikor a gyerekek hányásos-hasmenéses vírussal küzdenek az iskolai tanév második félidejében. – De – tette hozzá Rita – a felnőttek számára is könnyű, természetes megoldás lehet a gyógynövényekből készített főzetek kortyolgatása.

Azoknak, akiknek úgy általában érzékenyebb a gyomruk, vagy éppen mindenféle betegség, baj a hasukat viseli meg elsőként, az édeskömény ajánlott. Ezt a zellerfélét ősidők óta ajánlják gyomorbántalmakra, és már a hasfájós babáknak is lehet adni a magjából készített főzetét. Görcsoldó hatású is egyben, így többféle problémára is megoldást kínál.

A februári otthoni ökopatika része lehet még az ánizs, amely hasonló megoldást kínál, feladata, hogy csökkentse a hányinger érzetét – mondja Rita. De akkor is jó lehet, ha valaki elrontotta a gyomrát, esetleg eleve érzékenyen reagál a nemtetsző ingerekre. Éppen ezért például állapotos hölgyeknek is szokták ajánlani. A harmadik gyógyhatású teaféleség a menta, amely frissítő ízével nyugtatja a háborgó gyomrot. És ne feledkezzünk meg a gyömbérről sem, teszi hozzá a szakértő, kiemelve, hogy gyomornyugtató hatása mellett a gyömbértea fertőtlenít is. Segít, hogy minél gyorsabban kiizzadja az ember az esetleges betegséget. A szegfűszeg is e sorba illik, hiszen nemcsak illatos karácsonyi fűszerként, de gyomorbántalmakra hatékony teaként is ismeretes.

És persze vannak olyanok is, akik gyomorsavas émelygésre keresnek gyógyírt a természet patikájában. Nekik szokta ajánlani a szakember az akácvirágot, amelyet érdemes nem alkalmanként, hanem legalábbis kúraszerűen fogyasztani. Mégpedig reggel, éhgyomorra jó az akácvirág forrázata, langyosan elkortyolgatva. Amíg nem érkeznek el a tavasz első immunerősítő termései és napsugarai, addig érdemes a korábban elraktározott, szárított, fagyasztott növényeket bevetni, amikor szükséges.