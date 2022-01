A kezdeményezés célcsoportja azon hölgyek tábora, akiknek nagy segítséget nyújthat egy-egy használt, megfelelő állapotú táska és a benne lévő intimhigiéniai eszközök. Az ötlet származásáról és megvalósításáról egy székesfehérvári lakos, Cserta Szandra mesélt. Az otthonszervezési tanácsadóként dolgozó fiatal lánnyal még 2018-ban, amikor cserediákként Ausztráliában élt egy évet, „jött szembe” egy internetes bejegyzés, melyben használt, de remek állapotban lévő táskák adományozására biztatják az embereket.

– A munkámból adódóan nagyon magaménak éreztem a megmozdulást, mivel nap mint nap azzal foglalkozom, hogy megrendelőimnek segítsek megválni a nem használt tárgyaiktól, ezáltal egy rendszerezett környezetet teremtve. Az már csak plusz, ha az ügyfeleimet megszabadítom egy-egy nem használt táskától és azt jótékony célra ajánlják. Kézen fekvő volt tehát számomra, hogy az ausztrál mintára én is belevágnék itthon valami hasonlóba, ezért fel is hívtam az egyik barátnőmet az ötletemmel. Amikor belement, hogy ő is segít, elkezdtünk gondolkodni egy könnyen megjegyezhető kreatív kampánynéven, ez lett a már ismert #nemluxustaska – ecsetelte Szandra, majd áttért a következő lépcsőfokra, ami kezdeményezésük népszerűsítését illeti.

– Ahhoz, hogy minél több emberhez eljussunk, megkerestünk olyan ismerősöket, akik ismertek a közösségi média világában. Ők többnyire bloggerek és véleményvezérek, akik közzétettek néhány bejegyzést a kampányunkról. A kiosztás tekintetében nem állt túl biztos lábakon az elképzelésünk. Először az volt a tervünk, hogy kiosztjuk az összegyűlt táskákat a budapesti Deák téren, de szerencsére Kovács-Pálffy Anna személyében, aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, jobb ötletre leltünk. Mi gyűjtünk, ők pedig kiosztják. Voltak már nyilvános és zárt intézményi osztások is, például anyaotthonokban. Az utóbbi időben, már csak a járványhelyzet miatt is, inkább zárt körűbbeket tartunk. Illetve megpróbáljuk régión belül tartani a táskákat, azaz, ha esetünkben Fejér megyén belül adományoznak táskákat, akkor azokat itt is osztjuk ki – mondja.

Az első év sikerei után érdeklődve megtudtuk, hogy országos szinten megközelítőleg 10 ezer darab táska gyűlt össze 2018-ban. Kezdetben csak budapesti gyűjtőpontot szerettek volna, viszont nagyon sokan jelentkeztek, hogy adakoznának „vidékről” is, így további 13 helyszínen létesítettek leadási pontokat, ebből kettő megyénkben található: Székesfehérváron és Gárdonyban. Egy évvel később szinte megduplázódott a táskamennyiség, 17 ezer darab táskát adtak le, ebből ezer darabot Székesfehérvárról. 2020-ban a járványhelyzet miatt elmaradt a gyűjtés. Idén azonban ismét elindították, és ugyan még január 31-ig tart, de már most sikeres. Gárdonyban eddig 50, megyeszékhelyünkön pedig valamivel több mint 100 darab gyűlt össze. Az, hogy milyen tisztálkodási és intimhigiéniai eszközök helyezhetők el a táskában, igen meghatározott. Éppen ezért egy konkrét lista van erre vonatkozólag, mely szerint egészségügyi szárnyas betét, szappan, tusfürdő, sampon, balzsam, testápoló, kézkrém, maszk, fogkefe, fogkrém, kézfertőtlenítő és dezodor tehető a retikülökbe.