Kezdésként azt hangsúlyozta Séllei Györgyi: ahogy az első menstruációnak sem kell fájdalommal érkeznie, úgy egyáltalán nem kell fájdalommal elmúlnia sem. – Az emberi test egyetlen részének működése sem jár fájdalommal. Ha pislogunk, ha mozgunk, ha eszünk, az nem fáj. Ha pedig ezt vesszük alapvetésnek, akkor egyáltalán nem kellene fájnia a petefészkek működésének sem, azaz a menstruációnak észrevétlenül kellene mutatnia magát minden hónapban, és észrevétlenül is kellene elmúlnia – magyarázta, majd azonnal hozzátette: ha ez valakinél nem így van, nem kellene tényként elfogadnia!

A szakember tapasztalata szerint ahogy a tinédzserkori változásokról keveset beszélünk, úgy a „banyakórnak” titulált változókorról is. Habár ezen a téren van némi változás manapság, de a jelenleg éppen változókorban lévő nők többsége még az a generáció, aki ezekről a témákról – ide sorolhatjuk még a nőiességet és annak megélését is – nem sokat hallott. Az információhiány és a „nekünk ezt el kell viselnünk” hozzáállás összességében pedig oda vezet, hogy a legtöbb nő nem tudja megérteni a test üzeneteit, és nem sokat tud tenni azért, hogy megkönnyítse a saját helyzetét, enyhítse, vagy akár teljesen meg is szüntesse a kellemetlen vagy erősebb tüneteit.

– Rengeteget beszélgetek, beszélgettem nőkkel, és ezekből kiderült, nagyon is van összefüggés a változókor meg­élése és az érintett korábbi élete között. Ha volt férfi-nő vagy anya-lánya kapcsolati problémája, gondja a menstruációval, a szüléssel vagy a nőiesség egyéb szintű megélésével, az mind különböző tünetek formájában köszönhet vissza a menopauza idején. Amennyiben ezeket mentálisan fel tudja oldani, úgy a fájdalom és a tünetek elmúlnak vagy viselhető szintre csökkennek. A test nem bosszúálló, alapjában véve az a célja, hogy jól érezzük magunkat. A fájdalom és a tünetek üzenetek, hogy nem jól csinálunk valamit – mondta Séllei Györgyi.

Azt se feledjük, a meno­pauza nem egy pont a nők életében, hanem egy folyamat, illetve annak egy állomása. Ezért fontos, hogy mi volt előtte, és mi lesz utána. Lelki folyamatként is értékelhető, ha úgy nézzük, hogy ez az a kor, amikor meg kell szabaduljunk sok mindentől, ami életünk során felhalmozódott a lelkünkben, illetve ki kell szabadulnunk azokból a stresszhelyzetekből, amelyek többségét magunk állítottuk elő. Az utolsó havi vérzések során – amikor erős, rögös, néha görcsös a menstruáció – a méh pontosan úgy működik, mintha meg akarna tisztulni, ki akarná lökni azt, ami nem kell odabent. De ha az évek folyamán pszichés gátakat építettünk ki magunkban, ez csak fájdalom árán sikerül. Nem mellesleg igaz az is, hogy minden testrész működése fájdalmassá tehető, ha félelmet, szégyent vagy bűntudatot kapcsolunk hozzá. Érdemes megfigyelni magunkat, hogy milyen tünetek milyen helyzetekben jönnek elő, mert ha rájövünk az összefüggésekre, úgy meg is szabadulhatunk a kellemetlenségektől. Ha nem változtatunk, vagy nem jó helyen változtatunk, nem lesz jobb.

– A változókor, ahogy a nevében is benne van, a változásról szól. Testi és lelki szinten is. A test, ha jól működik, átalakítja, átállítja magát az új helyzetre. Nekünk pedig fejben kell ezt megtennünk. Az első vérzés tudatja velünk, hogy a kislányból nő születik. A menopauza nem a méh és a nőiesség halálát, nem a végét jelenti valaminek, csak egy újabb átalakulást jelez. A test üzemmódot vált, de a nőiesség továbbra is megélhető. Csak másként – mondta a szexológus.

Fotó: Shutterstock

Hogyan másként? Adjunk szeretetet, sok-sok ölelést, pozitív energiát, jó tanácsokat! Higgyük el, hogy a női lét – a terhességhez hasonlítva – harmadik trimesztere ugyanolyan fontos, mint az első kettő! Csak más minőséget képvisel. Ha jól „dolgoztunk”, a változókorral a Bölcs Nő korszakába léphetünk, amikor csak le kell szednünk a gyümölcsöt. Sokan ilyenkor találják meg azt a területet, tevékenységet, ahol kiteljesedhetnek. Keressenek bátran, tanuljanak, legyenek új életcéljaik! Engedjenek meg maguknak olyanokat, amiket korábban nem! Tanulják meg élvezni az új állapotot!

Végül még egy fontos kérdés: mi lesz a szexuális élettel? Nos, attól sem kell búcsút venni, csak azt is át kell alakítani, bizonyos részeit mind a két félnek újra kell tanulnia. De ha sikerül, még felszabadultabban élvezhetik a boldog pillanatokat.