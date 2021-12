Ugyanakkor hasonló életmódot folytatnak a récék is – amelyek szintén kijárnak a tarlókra. A ludakkal ellentétben azonban ők éjszakai életmódot folytatnak, éjjel és hajnalok hajnalán mennek ki a táplálkozóhelyekre, meséli a szakember. S közben látunk darucsapatokat is leszállni a távoli vízfelületekre. – Az, hogy most darvak is vannak a Dinnyési-fertőn, annak tudható be, hogy természetvédelmi célú berendezések – például költőszigetek építése miatt – a fertőt leengedték, és kifejezetten alacsony a vízszint. Ez pedig a darvaknak kedvez. Ahogyan a Hortobágyon, illetve a szegedi Fehér-tavon is, mindig oda szállnak le éjszakázni a darvak, ahol kicsi a víz. Ebben az időszakban tehát velük is lehet találkozni, ha valaki a Fertő szabadon látogatható részét veszi célba.

Vadlibák és darvak a ködös esti Dinnyési-fertőn. Szép időben azért ennél több is látható

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap