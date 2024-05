Mentoruk mosolya beszélgetésünkkor még szélesebbre húzódott, ha lehet ilyet mondani. A Princess TSE vezetője, Dudás Patrícia büszkeséggel beszélt az elmúlt napok sikereiről, amely mint mondta, a befektetett munka eredménye!

– Nagyon sűrű időszakában vagyunk a szezonnak, ez talán a legmozgalmasabb szakasza. Majálisok, falunapok, pünkösdi fellépések és bajnokságok. Szerencsések vagyunk, hogy több helyszínen is vannak csoportjaink, így mindent meg tudunk valósítani és minden kérésnek eleget tudunk tenni. Amíg az enyingi csapatok a magyar bajnokságon álltak helyt, addig a mezőszentgyörgyi csoportjaink szórakoztatták a közönséget. Nagyon nagy boldogság van bennünk és büszkeség, hogy idén is több bajnoki címet sikerült bezsebelnünk. Minden helyszínen robbant alattunk a színpad, a közönség ovációktól és vastapsoktól volt hangos. Imádtuk minden percét! A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola által én is versenyeztem egy szoros mezőnyben, egy tanítványunkkal, ahol sikerült a dobogó legfelső fokára állnunk. Így nem csak bajnok csapattal, hanem bajnoki címmel is rendelkezem – fűzte hozzá.

Országos Magyar Bajnoki Címet ünnepelhetett Dudás Patrícia versenyzőként is Májer Diánával

Fotó: Egyesület

Dudás Patrícia rávilágított arra is, hogy mindez összefogás nélkül nem valósulhatott volna meg. A hála hangján szólva megköszönte valamennyi szülő és kolléga támogatását, külön kiemelve Radnai Zoli segítségét is. Mint fogalmazott, szívük-lelkük benne volt ezekben a napokban, aminek meg is lett az eredménye.

Végül az egykori Fehérvár Szépe felhívta a figyelmet a közelgő tánckavalkádra is, amelyet június 15-én tartanak 16 órától az enyingi Cifrakertben, vendégeik az Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes, majd este a csillagok alatt mulatnak a Boldog Banddel Mezőszentgyörgyön egy jótékonysági bál keretében.