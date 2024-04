Közhely, de nagyon is igaz: a Nagy családnál nem esett messze az alma a fájától! Nagy Henrietta személyi edző, korábbi profi kézilabdázó lánya most lett 18 éves, és természetesen csodaszép, akárcsak az édesanyja.

Természetesen Horváth Lilláról beszélünk, akit már nem kell külön bemutatni a megyénkben élőknek. Bájos tekintetével és tökéletes alakjával már többször vette le a lábáról a különböző szépségversenyek zsűrijét, vagy éppen állt modellt egy-egy divatfotózás alkalmával. Az elmúlt napok a gimnazista lány életében különleges jelentőséggel bírtak: duplán is megünnepelte életének újabb mérföldkövét, családi körben és barátai társaságában is, akik meglepetés bulival köszöntötték.

– A szülinapom mindig emlékezetes alkalom, de ez az év más volt, mert hihetetlenül vártam, hogy betöltsem a 18. életévemet. Ilyenkor összejön a család és együtt ünneplünk. Nem volt ez másként most sem. Már reggeltől kezdve üzenetek, köszöntések és meglepetések vártak, majd késő délután megérkeztek a vendégek. Jóleső érzés, hogy aznap én voltam az ünnepelt és a szeretteim is mellettem voltak, köszönöm nekik! A tortám egy cukormentesen készült belga-csokis csoda volt, rengeteg friss gyümölccsel a tetején, ami természetesen gyorsan el is fogyott – mesélte lelkesen Lilla, aki elárulta azt is, hogy számára a legjobb szülinapi ajándékok mindig azok, amik személyre szólnak.

Horváth Lilla nagyon szereti a személyes ajándékokat.

Fotó: A család

– A nővérem már felkészített a nagykorúságom felelősségére és ezt vicces képekkel illusztrálta. Jó volt együtt lenni, hallgatva a régi vicces történeteket, mint például a sokadjára felhozott sztorit is, amikor kiskoromban Ausztriában elvesztem a kecskék között. A barátaim meglepetés partijáról pedig sosem fogok elfeledkezni, hiszen törekedtek arra, hogy a legjobban érezzem magam és ez sikerült is nekik!