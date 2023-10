Az Ercsiben működő Shíva Menedék Kutya Segélyszolgálat Alapítvány – saját megfogalmazásuk szerint – a legesélytelenebb kutyákon segít: olyan gerinctörött, lebénult, balesetet szenvedett, árva kutyáknak nyújtanak támogatást, akik számára az alapítvány az utolsó esély az életre.

Ezen irányvonal mentén került az ercsi telephelyre Bogárka, a kistestű fekete kutya is, aki emberi felelőtlenség miatt, egy vonatgázolás következtében veszítette el két mellső lábát. Sok más sorstársával együtt ő is kapott egy újabb esélyt az életre. Az alapítvány pártfogásába vette, ápolják, gyógyítják a kutyus testét és lelkét is.

A kiskutya története Mészáros Lajos országgyűlés képviselőhöz is elért, aki korábban már meglátogatta az ebet, s akkor 100 ezer forinttal támogatta a rehabilitációját.

– Eltelt fél év azóta, hogy itt jártam a Shíva Menedék Kutya Segély Alapítványnál Ercsiben, ahol befogadták és gondozták, ápolták és megmentették a biztos haláltól Bogárkát. Akkor még nagyon rossz állapotban volt: lázas volt, a sebei sem voltak teljesen begyógyulva – idézte fel az előző látogatást Mészáros Lajos, aki a napokban ismét meglátogatta a gyógyulás útjára lépett kutyát.

Szeretetteljes légkörben gyógyul Ercsiben Bogárka - képünkön Mészáros Lajos országgyűlési képviselő (b) és Wegera György, az alapítvány vezetője

Forrás: Mészáros Lajos közösségi oldala

– Bogárka mostanra boldog kutya lett, akinek ugyan nincsenek meg teljesen a mellső lábai, de már látszik a rehabilitáció eredménye. Egyre ügyesebben közlekedik a két hátsó lábát és a mellső csonkját használva, sokszor áll két lábra és kenguruszerű mozdulatokkal közlekedik. Wegera György és munkatársai rendkívül nagy odaadással és szeretettel ápolják, aminek eredménye, hogy Bogárka boldog és szeretetteljes légkörben él szinte teljes életet – fogalmazott a képviselő, aki mivel szívügyének tekinti a kutya sorsát, látogatása alkalmával újabb 100 ezer forinttal támogatta az alapítvány munkáját és ezáltal Bogárka további gyógyulását.