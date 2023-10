Több hónapja látogatja a Fehérvár Küzdősport SE ökölvívó edzéseit az egyik közösségi oldalon több, mint 250 ezer követővel bíró influenszer, Berki Renáta, azaz Mazsi. A korábban karatézó, sőt Európa-bajnoki címet szerezett Katona Renáta a női könnyűsúlyban Megyeri Csillával csap össze a Sztárbox negyeddöntőjében. A négyszer másfél perces meccseken Nyári Dia és Járai Kíra, Sáfrány Emese és Dobos Evelin, valamint Janicsák Veca és Szabados Ági párharcaiból léphetnek tovább a győztesek az elődöntőbe.

Az öklöző nők mezőnye

Forrás: rtl.hu

Egyes vélekedők szerint Berki Mazsi akár a magyar amatőr ökölvívó mezőnyben is megállná a helyét.

- Először bokszkesztyűt négy-öt évvel ezelőtt húztam. A kislányom édesapja, Berki Krisztián vitt el néha bokszedzésre, hobbiszerűen bokszolt akkoriban. A karatés múltam akkor még nagyon intenzíven élt bennem. Az utóbbi három évben teljesen elhagytam az ökölvívást. Tavasszal jött el ez a lehetőség, hogy ringbe szállhatok a Sztárboxon. Ahogy lejöttem Arnoldhoz, igazából már nem volt jelentősége a karatemúltamnak. Van egyébként úgy, hogy az ember szívesen megindítaná a lábát. De az egy teljesen más mozgásforma volt, mint a boksz - mesélt új sportágáról Berki Mazsi.

Turós Arnold készíti fel Mazsit a megmérettetésre

Fotó: Ferencz Balázs

A celebhölgy felkészülését A Fehérvár Küzdősport SE vezetőedzője, Turós Arnold irányítja.

- Nagyon komoly csapat és gárda áll a tévéműsor mögött, munkájukat az olimpiai bajnok Kovács "Koko" István koordinálja. Szakedzők, olyan trénerek közreműködését fogadják el, akik náluk is átmentek a rostán. Székesfehérváron Turós Arnold jött szóba, ráadásul számomra fontos szempont volt, hogy Arnold foglalkozik versenyzőkkel, én pedig egy versenyre készülök fel. Amikor az első edzésre lejöttem, azonnal megéreztem, hogy itt a helyem. Nem volt kérdés, hogy nála készülök fel a versenyre - magyarázta Mazsi. - Azt mondják, hogy jól megy. Egyébként én is így érzem. Nyáron kicsit alábbhagytam a munkával, lazultam, de szeptembertől kőkemény edzésritmusba kezdtünk. Érzem is, előfordul, hogy zúzódást, vagy húzódást szenvedek. Hol ez fáj, hol az. De ez ezzel jár. Igyekszem a legtöbbet kihozni magamból.

Bátran szembeszáll a fehérvári "keménylegényekkel" is

Fotó: Ferencz Balázs

Ugyan hiába sportolt éveken át, hiába űzött harcművészetet, Berki Mazsinak hozzá kellett szoknia az ütésekhez.

- Amikor csak beszéltünk a műsorról, már akkor nagyon féltem attól, nehogy kizárjanak amiatt, hogy nem preferáltam korábban az ütéseket. Goju-ryu szakágban, semi-kontaktban karatéztam, vagyis nem érhettünk hozzá az ellenfelünkhöz, az ütéseket a fej, vagy a test előtt egy centivel meg kellett állítsuk. Az ökölvívás ellentettjét űztem. Más a kesztyű, más a felszerelés, itt nincs rúgás. Nehéz volt megszoknom, hogy míg a karate formagyakorlatai során, ütés közben a másik kezet be kell húzni az oldalunkhoz, a test mellé, addig a bokszban védenünk kell a fejünket, fenn kell tartanunk a kezünket, amit én hajlamos vagyok leengedni. Nagyon furcsa volt az elején, hogy el kell találnom másokat. Nem is igazán mertem megütni az ellenfeleimet. Több hónap után sem ütök teljes erővel még akkor sem, ha profival bokszolok, aki ellen nem kellene visszafognom magam.

Ez lehet Berki Mazsi gyengéje. De mi az erőssége?

- Nagyon kitartó nő vagyok, amit a fejembe veszek, azt általában végig is viszem. Ez nagyon fontos ennél a sportnál. Nagy bennem a versenyszellem, majd meglátjuk, hogy a ringben mit hoz a kitartásom.

Hónapokon át egyéni edzéseken pallérozódott, hetente azonban kesztyűs tréningeken is részt vett Fehérváron a csinos bokszoló. Sok "keménylegény" bunyózik a Deák Ferenc utcában, akik ellen válogatás nélkül szembeszállt. Az utóbbi hetekben is előfordult, hogy lila folttal a szeme alatt posztolt videót közösségi oldalán.

Berki Mazsi támadás közben

Fotó: Ferencz Balázs

- Amikor az első kesztyűzésemen álltam be a többiek közé, akkor még vigyáztak rám. Mostanában már nem szoktak, jó pár ütést bekapok. De szokni kell, ezek a leghatékonyabb edzések. Sokan vagyunk, mindenkinek más a stílusa, rengeteget tanulok a többiektől. Ez a legjobb felkészülési forma - mosolygott.

Minimum három, de inkább öt edzésen vett részt hetente. Megfogta a sportág. Jól érzi magát a bokszteremben, azonban nem ritka, hogy a 252 ezer követő közül néhánytól verbális pofonokat kap egy-egy bejegyzése alatt.

- Annak idején, mikor a kislányom apukáját, Berki Krisztiánt megismertem, ő már botrányhős volt. De nem foglalkozott azzal, hogy ki, mit mond róla. Nem gondolom, hogy ez teljes mértékben így volt, mert nincs olyan ember, akit ne érintene meg, hogy miként vélekednek róla. De nem mindegy, hogy hogy kezeljük ezt. Nekem ő tökéletes tanító volt, a legjobbtól tanulhattam, hogyan kell működni a social mediában. Nem szoktam a negatív kommentekre reagálni, azonban előfordul, hogy letiltom ezeket. Megtehetném, hogy megszüntetem a kommentelés lehetőségét az oldalamon. Én vagyok az, aki ezt szabályozza, úgy érzem, jól leperegnek rólam a negatív kritikák. Szokták kérdezni, hogy ezt hogy tudom kezelni. Úgy, hogy a saját életemre fókuszálok, dolgozom azon, hogy elérjem a céljaimat. Ha egy embernek vannak céljai, s az ember boldog, akkor nem foglalkozik a bántásokkal. Persze, a mi választásunk, hogy kitesszük magunkat a támadásnak. Itt Fehérváron a bokszteremben azonban olyan családban edzhetek, akik soha sem beszélnek ki. Akik adnak esélyt, hogy megismerjenek, pozitív benyomásokat szereznek rólam.

Céltudatos celeb lép a ringbe

Fotó: rtl.hu

Berki Mazsi egyenes hölgy, aki szereti az egyeneseket.

- Változó egyébként, hogy éppen milyen ütéseket szeretek igazán. A kombinációkat kedvelem talán leginkább, de majd az első mérkőzést követően jobban kivesézhetjük, melyik ütések állnak hozzám leginkább közel - nevetett Mazsi, aki a saját bevallása szerint igyekszik boldog lenni. - A gyermek az édesanyák tükörképe. Ha én jól vagyok, akkor a kétéves kislányom is kiegyensúlyozott. Igyekszem a kiegyensúlyozott életre törekedni és próbálok a boldogságom érdekében megtenni mindent. Próbálom magam előrébb helyezni a sorban. Ez nem volt rám jellemző és így nem jutott magamra elég időm. Most már jógázom is, többet figyelek magamra.

S mindehhez hozzájárul fehérvári léte is. Az október 29-én ringbe szálló, Kecskemétről származó Berki Mazsi megszerette a várost. A Koronás Parkot előszeretettel látogatják, s van kedvenc kávézója is. A leginkább kedvelt helye a koronázóvárosban azonban nem is lehet más, mint a bokszterem.