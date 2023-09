– Ilyen fiatalon, ilyen nagy eredményt és címet megszerezni úgy gondolom ritka lehetőség és egy igazi kincs. Legfiatalabb világbajnokunk, Gergely Zsófia, aki mindösszesen 6 éves! Nagyon büszke vagyok és hálás mind a szülőknek is hogy így támogatják gyermekekben rejlő tehetséget és hisznek a tánc csodálatos világában, továbbá tanítványaimban is! – kezdte beszámolóját Dudás Patrícia, akitől meg tudtuk azt is, hogy hat koreográfiával és nyolc táncoslábúval indultak a versenyen.

– Különböző kategóriában neveztünk, mindenkinek az adott koreográfiájához igazítva. Az induló ellenfelek létszáma változó volt, akinek talán a "legnehezebb" feladata volt, ő Horváth Nóra Boglárka a show dance solo kategóriában, ahol 10 riválissal szemben küzdött még az 5. helyért. Nagy öröm számomra, hogy a bajnokságra szinte mindenki családdal érkezett és volt aki több napot is rá szánt a pihenésre előtte vagy utána. Mi Radnai Zoltán kollégámmal és a párommal is így tettünk. Csodálatos megmérettetést tudhatunk a hátunk mögött. Hasonló lendülettel és lelkesedéssel folytatjuk a munkát!

Eredmények (International Dance Open World Championship, Novalja)

1. hely: Gergely Zsófia - DiscoDance

1. hely Ács Flóra - LatinShow

1. hely: Kovács Hanna & Surgot Roxána- Twins ShowDance

2. hely: Burai- Antal Loretta & Juhászné Márkus Ágnes - Senior'ita ShowDance

3. hely: Nagy Lilla - Majorette Pompon solo

5. hely: Horváth Nóra Boglárka - ShowDance solo döntő