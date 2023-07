– Szerintem az a legfontosabb, hogy élvezd az életet, hogy boldog légy - ez minden, ami számít – nyilatkozta a FEOL-nak a szülinapos, aki a mai napig szívesen emlékszik vissza a 2016-os évre, amikor a Fehérvár Szépe - Fejér Megyei Hírlap Királynője lehetett.

A 2016-os korona még ma is kedves emlék Dudás Patrícia számára.

Fotó: FMH-Archív

– Hálás vagyok, hogy ennyi mindent már megélhettem és elértem, de ez még csak a kezdet. Bízom benne, hogy a következő negyed évszázad legalább ennyi izgalmat, örömöt hozz számomra. A munka és a kapcsolataim terén is mindenért hálás vagyok. A 2015-ben megalapított Princess Tánccsoport pedig az egyik álmom volt, amely szépen gyarapodik érik a munkánk gyümölcse. Boldog vagyok, hogy abban alkothatok, amit szeretek! Azt is vallom, hogy a kor nem számít, tehát nem ijedek meg semmitől, cselekszem úgy ahogy lehet és kell – tette hozzá Dudás Patrícia. Beszélgetésünk során elárulta azt is, hogy születésnapját is munkával töltötte, a nagyobb ünneplés pedig a hétvégén, a Balaton partján lesz.