Karácsony jégkorongos módra - Alex Petan távol a családjától, de annál nagyobb szeretetben tölti az ünnepeket

A Karácsony jégkorongos módra sorozatunkban a Hydro Fehérvár AV19 néhány játékosának karácsonyát mutatjuk be. Noha a feszített tempó miatt számukra nem áll meg az élet az ünnepek alatt sem, ők is igyekeznek átélni a karácsony csodáját, próbálják mindezt olykor sok száz, vagy ezer kilométerre a szeretteiktől. Mindnyájan sok szép emléket őriznek gyermekkorukból, és van akik már saját gyermekeinknek próbálják megmutatni az ünnep valódi lényegét és varázsát. A második részben Olaszországba "utazunk", hiszen Alex Petan meséli el nekünk az ottani hagyományokat, a régi karácsonyokat és beavat minket abba is, hogyan tölti idén az ünnepeket menyasszonyával.

Forrás: Árvai Károly

Gyerekként nagyon különleges karácsonyai voltak - A család egyik fele olasz, a másik fele szlovén származású volt. Így két nagy ünnepi vacsoránk volt, egyik anyai, a másik apai ágon. Nagy családunk volt, emlékszem, karácsony előestéjén mindannyian összegyűltünk a nagyszülőknél vacsorára. Imádtam, amikor karácsony reggelén felébredtünk, és a frissen esett hó várt minket, azonnal mentünk is hóembert építeni, ezekre mindig szívesen emlékszem a régi időkből. Karácsony olasz módra - Tipikus olasz karácsonyi szokás nyilván, hogy házi bort iszunk, rengeteg ünnepi fogás kerül az asztalra és mindig egy jót kártyázunk a fenséges ünnepi lakoma után. Keresztény családból származom, így a karácsony előtti péntekeken mindig csak halat ehettünk, de karácsony napján természetesen a fenséges pulyka is helyet kapott az asztalon. A szeretet ünnepe távol a szeretteinktől - Az utóbbi években mivel Európában játszottam ezért távol voltam az ünnepekkor a családomtól, így már nincs időnk úgy karácsonyozni, mint fiatal koromban. De hálás vagyok, mert itt van velem a családom, a gyönyörű menyasszonyom, Ashley, és a közös macskánk, Millie. Szerencsés vagyok, hiszen az elmúlt években itt Fehérváron fantasztikus csapattársaim lettek, akikkel együtt tudunk ünnepelni, mint egy család. Természetesen hiányzunk egymásnak a családdal az ünnepek alatt, de 10-12 éve külföldön élek a jégkorong miatt, így mindannyian már megszoktuk a távolságot. De a mai világban, hála a technikának, nem kell nélkülöznünk egymást, és egy FaceTime segítségével akár oda is "ülhetek" az ünnepi asztalhoz. Következő részünkben, december 25-én Henrik Nilsson karácsonyáról olvashatnak majd!

