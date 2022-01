Kása András remekül kezdte a versenyt, ám egy betegség közbeszólt és kénytelen volt kihagyni számos versenynapot. A hosszú kényszerszünetnek azonban vége, és hétfőn újra visszatér a képernyőre, hogy bezsebelje a pontokat a kék csapat számára.

Rozs Gergely egy sérülés miatt kényszerült a kispadra, így egy ideje nem bizonyíthatta már ügyességét és gyorsaságát a pályákon. Az ő visszatérésének időpontját még homály fedi, és ha ez még nem lenne elég, egy hozzá igen közel álló személy távozását kell feldolgoznia. A legutóbbi párbajon ugyanis Mischinger Péter maradt alul, így számára véget ért az Exatlon Hungary All Star évada. Meghatározó személyiség volt a Kihívóknak, így most nehéz lehet a talpra állás a kék csapat számára. Rozs Gergely nem szeretné, hogy magával rántsa ez a szomorúság, ám a könnyeit nem tudta visszatartani Vesti távozása után.

Szente Gréti, aki az előző évad női nyertese volt, idén is töretlenül szárnyal a pályákon és húzza be a pontokat napról-napra. A legutóbbi medáljáték során elképesztő sebességgel futott a pályán, majd az ügyességi feladatban sem hibázott, így bezsebelte az életet jelentő medált. A fehérvári tehetség ezzel is bizonyította, hogy helye van a legjobbak között.