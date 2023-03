Úgy tűnt, a Bayer Leverkusen elleni Európa-liga-nyolcaddöntőre készülő Ferencváros gyorsan eldönti az összecsapást, Traoré kevesebb mint negyedóra alatt két gólt szerzett, de a második találatát végül a VAR segítségével érvénytelenítette a játékvezető. A zöld-fehérek kissé elkényelmesedtek, ezt pedig kihasználta a Mezőkövesd, amely Drazic révén egyenlített. A szünetig nyomtak a hazaiak, de a Mezőkövesd a kapus Piscitelli vezetésével állta a sarat.

A ferencvárosi Adama Traore gólt lő Riccardo Piscitelli mezőkövesdi kapusnak a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában játszott Ferencvárosi TC–Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2023. március 3-án

Fotós: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A második játékrészben előbb Dibusz védett nagyot, majd a Ferencváros nagy erőkkel rohamozott, a Mezőkövesd pedig kontrákra rendezkedett be és voltak is veszélyes megindulásai. A hajrában a Ferencváros ugyan betalált, de a VAR ezúttal is lest jelzett, így az eredmény a hétperces hosszabbításban sem változott.

OTP Bank Liga, 22. forduló:

Ferencvárosi TC–Mezőkövesd Zsóry FC 1–1 (1–1)

---------------------------------------------

Groupama Aréna, 7127 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Traoré (11.), illetve Drazic (24.)

sárga lap: Wingo (44.), Marquinhos (45.), illetve A. Lukic (44.), Cseri (45+6.), Karnyicki (49.), Besirovic (50.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Wingo, Kovacevic, Abena, Civic - Sigér, Esiti (Vécsei, a szünetben) - Traoré, Mercier (Zachariassen, 64.), Marquinhos (Gojak, 77.) - R. Mmaee (Frederiksen, a szünetben)

Mezőkövesd Zsóry FC:

-------------------

Piscitelli - Kállai, A. Lukic, Pillár, Lehoczky (Vajda, a szünetben), Filip - Besirovic, Cseri (Da. Babunski, 64.), Karnyicki (Brtan, 79.) - Molnár G. (Beriasvili, 91.), Drazic



Szombaton játsszák:

Kisvárda Master Good–Kecskeméti TE 14.15

Paksi FC–ZTE FC 17.45

MOL Fehérvár FC–Vasas FC 20.15

Vasárnap játsszák:

Budapest Honvéd–Puskás Akadémia FC 15.00

Újpest FC–Debreceni VSC 18.30