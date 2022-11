Rossi azt is elárulta, hogy a válogatottól búcsúzó Dzsudzsák Balázs támadóként kap szerepet, nem visszavontan, ahogy jelenleg a klubjában játszik. Hozzátette, tapasztalt és kiváló minőségű játékosról van szó, aki még most is legjobbját tudja nyújtani, ezért segítségére lesz a nemzeti együttesnek.