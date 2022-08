Kósa Lajos emlékeztetett rá, hogy a Liu fivérek – bár édesapjuk kínai – csak magyar állampolgársággal rendelkeznek, Kína és hazánk között nincs kettős állampolgárság. A Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség (MOKSZ) elnöke szerint nem áll fenn a veszély, hogy két olimpiai bajnokunk a jövőben a kínai válogatott színeiben indulna.

– A Liu fivérek magyarok. Magyar színekben versenyeztek és magyar színekben fognak versenyezni. A magyar himnusz dobogtatta meg a szívüket, és az FTC versenyzői ma is. Kétségtelen, volt arra példa, hogy a sportág kiemelkedő alakja, a hatszoros olimpiai bajnok, dél-koreai születésű Viktor An orosz színekre váltott, és a 2014-es téli olimpián, Szocsiban már orosz zászló alatt nyert aranyérmeket. Sanyi és Ádó esetében azonban ez nem áll fenn. Sőt én azt is jeleztem Linának, hogy szerintem lesz még olyan idő, amikor ő újra Magyarországon dolgozik majd. A mi sportágunkban ez egyáltalán nem ritka amúgy, mert a versenyzők oda szeretnek menni, ahol van minőségi jég, komoly edzői gárda és olyan versenyzők, akik mellett garantált számukra a fejlődés.

Kósa Lajos példaként két esetet is említett arra, hogy a közelmúltban nálunk is készültek külföldi klasszisok, az olasz Ariana Fontana és az orosz Szergej Jelisztratov. – Az olasz női klasszis versenyző nálunk, a magyar válogatottal együtt készült a pekingi olimpiára. Ezt azért szerette volna, mert úgy érezte, itt vannak olyan versenyzők, például a Liu fivérek, akik őt húzzák, s ez garancia lehet a fejlődésre. Igaza is lett, hiszen Pekingben 500-on, kanyarban előzve nyerte meg az olimpiai bajnoki címet. Szergej Jelisztratov, aki szintén egy remek sportember, itt készült fel nálunk, és persze az olimpián egymás ellen mentek a mieinkkel a jégen. Ez a műfaj sajátossága, most Ádóék mennek – hangsúlyozom – újra Kínába edzeni, ahogy ezt tették is már jó pár évvel ezelőtt, kisebb korukban.

Kósa Lajos azt is elárulta, hogy Csang Csing Lina a kínai szövetségtől kapott visszautasíthatatlan ajánlatot, és a válogatottnál a legjobb kínai versenyzőkkel dolgozik együtt. Így legfeljebb az okozhat gondot, hogy Liu Shaolin Sándorra és Liu Shaoangra kevesebb figyelmet tud fordítani, mint tehette Magyarországon.

– Ez a veszély fennállhat, de éppen azért tesz majd rendszeres látogatást Kínába és ellenőrzi a felkészülésüket Dzse Szu (a dél-koreai szakember a magyar szövetség alkalmazásában áll – a szerk.), hogy folyamatosan képben legyünk velük kapcsolatban. Amikor beszélgettem a fiúkkal, minden létező támogatásunkról biztosítottam őket abban az értelemben is, hogy ha bármikor hajszálnyira is úgy érzik, hátrányt szenvednének szakmailag valamiben, azonnal jöhetnek haza, és itthon készülhetnek tovább. A kínai szövetséggel fel kell vennem a kapcsolatot, és pontosítanom az ottlétük részleteit, de azt azért tudni kell, hogy a teljes kínai válogatott korábban többször, több hónapig itt készült Magyarországon, nagyon szerettek itt lenni, és remek a kapcsolat velük.

A Mandiner.hu teljes interjúja Kósa Lajossal ITT olvasható el.