A Magyar Borszakírók Köre 2023-ban nyolcadik alkalommal értékelte a magyar termelők által az elmúlt öt évjáratban készített száraz és félszáraz borokat, és alkotta meg a legjobbnak ítélt fehér- és vörösborok Super 12 listáját. A merítésben a tagok által 2023-ban kóstolt és magas minőségűnek tartott borok szerepeltek – tájékoztatta a szakmai szervezet csütörtökön az MTI-t.

Közleményük szerint a beszavazott borok listája több fordulón keresztül folyamatosan szűkült, míg végül kialakult a tizenkét fehérbor és tizenkét vörösbor mezőnye. Ezek közül december végén, Budapesten rendezett vakkóstolón választotta ki a tagság a Magyar Bor Nagydíj 2023 nyerteseit.

A díj történetében először adott nagydíjas bort a Balatonfüred-Csopaki borvidék. A Badacsonyi borvidék már többször is szerepelt a legjobbak között, de most először történt, hogy nem fehér-, hanem vörösborral vitte el a nagydíjat, és az is először fordul elő, hogy mindkét díjazott borászat a Balaton borrégióban működik.