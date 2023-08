A férfi két napja reggel tűnt el a Pest és Nógrád vármegye határán lévő Naszály-hegyen. A szabadnapos nyugdíjas tűzoltó autóját a réthez közeli kirándulóközpont parkolójában találták meg, benne a férfi minden személyes tárgya, tehát a mobilját sem vitte magával.

A keresés egyik vezetője, Varga Ferenc önkéntes tűzoltó elmondta, hogy egyelőre semmi nyomot nem találtak, de nem adják fel a reményt, minden perc, minden óra számít. A helyszínen tartózkodnak a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai is.

A férfit a családján és a hatóságokon kívül rengeteg önkéntes is keresi. Érkeztek kutyás nyomkeresők, civilek, túrázók, biciklisek és rengeteg helyi, akik együtt, csatárláncban igyekeznek minél nagyobb területet átvizsgálni. Egy hatalmas erdős részről van szó, aminek először a turista ösvényhez közel eső részét vizsgálják át.

A Nool.hu értesülései szerint a keresést a hátrahagyott autótól indították mantrailinges kutyákkal, miközben az erdős területen közösen dolgoztak a területkutató kutyák a helyi önkéntesekkel.

A terület egyébként erősen hegyes-völgyes és tele van szintemelkedésekkel, meredek sziklákkal, külszíni bányával, ami mind tovább nehezíti a keresést. Mindezek annak a veszélyét is magukban hordozzák, hogy férfit súlyos sérülés is érhette. Az éjszakai vihar miatt fennáll annak a lehetősége is, hogy kihűlhet, ez pedig végzetes lehet. Hogy mik a hipotermia veszélyei, kiderül a Bors cikkéből.