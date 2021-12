Szerda délután egy Fiat Scudo kisteherautó haladt a 87-es úton Kőszeg felől Szombathely irányába, amikor a jármű Lukácsháza határában hirtelen balra egy kis mellékútra akart bekanyarodni.

A sofőrnek az út mellé sikerült kormányozni a járművet, ami az út menti árok feletti hídról ezért lecsúszott, majd a jobb oldalára borult.

A balesetnek volt szemtanúja, akik azonnal megálltak, hogy kell-e segítség. A Fiat vezetője kimászott az oldalán fekvő autóból, majd feltűnően "cikk-cakkban kacsázva" elfutott egy földúton. Az egyik szemtanú utána futott, hogy hátha megsérült a férfi vagy sokkot kapott, míg egy másik szemtanú hívta a segélyhívót.

A baleset helyszínét hátrahagyó sofőrt a szemtanú végül néhány száz méter után szem elől tévesztette a bokros részen, így visszament a felborult autóhoz. Nem sokkal később egy Ford is megállt a Fiat mellett, hogy kell-e segítség, akinek mondták, hogy elfutott a sofőr. A Ford vezetője továbbment Kőszeg felé, majd mikor már a rendőrök és a tűzoltók is a helyszínen voltak, a Ford vezetője visszajött, hogy Kőszeg irányában az úttól jónéhány száz méterre az egyik villanyoszlopon mintha egy emberalakot vélt volna látni.

Kiderült, hogy a Fiat vezetője az, aki a baleset helyszínétől közel egy kilométerre egy villanyoszlopra, körülbelül három méteres magasságban egy kötéllel felakasztotta magát. A negyvenes éveiben járó férfi életét már nem tudták megmenteni.

Másik szemtanú azt is elmondta, hogy már egy ideje jött a jármű mögött Kőszeg felől, és az autó akkor is jobbra-balra kacsázva haladt az úton, egyszer egy útszéljelző oszlopot is kidöntött.

A rendőrség vizsgálja az eset pontos körülményeit.