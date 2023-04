Mezőgazdaság 19 perce

A gazdaszervezetek teljes mértékben támogatják az ukrán agrártermékek importstopját

Még nincsenek meg a jogszabály részletei, amivel a kormány tiltaná az ukrán agrártermékek importját. Addig is szigorúan ellenőrzik, hogy az országba belépő tételek el is hagyják a magyar határt. "Teljes mértékben támogatjuk a kormány bejelentését, miszerint blokkolja az Ukrajnából érkező agrártermékek importját" – nyilatkozta Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke, az Országgyűlés alelnöke a Világgazdaságnak. Mint mondta, ezzel együtt fontos figyelni arra, hogy nem csak keletről érkezhetett hazánkba az ukrán gabona, hanem uniós tagországokon keresztül is.

Egy széles nyomtávú ukrán szerelvény kukoricaszállítmányának átrakodása az Eperjeske átrakó pályaudvaron 2022. július 22-én Forrás: MTI Fotós: Vajda János

A Magosz feltételezése szerint, ilyen formában akár három millió tonnányi termény is bejöhetett az országba, vagyis ennyivel nagyobb az ukrán terményből származó készlet, mint amit hivatalosan ki lehet mutatni. Rávilágított: a közvetlenül vagy közvetetten beérkező ukrán import katasztrofális hatással van a magyar piacokra, hiszen nálunk a termelési költségek sokszorosára emelkedtek, míg az olcsó és bizonytalan eredetű import gyakorlatilag az önköltségi szintek alá döngölte az árakat.

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke, az Országgyűlés alelnöke, Jakab István szerint nem szabad leállni az Európai Bizottság irányába kifejtett nyomásgyakorlással, mivel csak úgy biztosítható a piac stabilizálása, ha valós, és hathatós lépéseket tesznek, így többek között elengedhetetlen a schengeni határokon belüli mélységi ellenőrzések is, annak érdekében, hogy a humanitárius céllal biztosított folyosón beérkezett ukrán termékek el is hagyják az unió területét és valóban a nélkülöző országokba jussanak el. Miközben tehát teljes mellszélességgel támogatjuk a kormány döntését felszólítjuk az Európai Bizottságot arra is, hogy kompenzálja a közép-európai országok gazdáit, térítse meg a nekik okozott károkat – mondta Jakab István.

A Magosz arra is kéri az uniós döntéshozókat, hogy hozzanak létre egy zöldszámot, ahol a gazdák bejelenthetik, ha szabálytalan ukrán szállítmányról szereznek tudomást. Jakab István tájékoztatása szerint a Magosz már kérte tagjait, hogy járjanak nyitott szemmel és jelentsék az esetleges visszaéléseket, illetve tárják fel ha azt tapasztalják, eddig nem, vagy más célra használt építményeket valakit gabonatárolásra veszik most igénybe. Fontosnak nevezte azt is, hogy miután az előzetes ellenőrzések gyakran találtak szennyezett tételeket, minden ukrajnai agrártermék esetében, a forgalombahozatal előtti laborvizsgálatot kellene előírni.

A MOSZ szerint is jó irányt vett a kormány Mindenképpen kedvező hír, hogy az agrártárca megoldás keres a gabonapiaci helyzetre, az Ukrajnából érkező import betiltásának kifejezetten örülnek termelői körökben – kommentálta az Agrárminisztérium bejelentését a Világgazdaságnak Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) tanácsosa. „Reméljük, hogy ez pozitív hatással lesz a terménypiaci árakra, és segít a több ezer, financiális problémákkal küszködő gazdán” – tette hozzá Csősz a Világgazdaság korábbi megkeresésére. Az eredeti cikket ITT lehet elolvasni.

