Kiszel Tünde naptárát dedikálta a napokban, az eseményen rengetegen részt vettek: szerettei és rajongói együtt ünnepelték új kiadványának megjelenését és a születésnapját.

Jelen volt lánya, Hunyadi Donatella is, aki ráadásul nem egyedül érkezett az eseményre

– tudta meg olvasóitól a Bors. A fiatal lány egy fiúval érkezett, nem is akárhogyan: kézenfogva sétáltak!

Donatellát a Dancing with the Stars alatt többen is összeboronálták táncpartnerével, Bődi Dénessel, de a jelek szerint Dini és Dona biztosan nem alkotnak egy párt.