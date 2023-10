Ezért jelentkeztem, mert szerettem volna magamnak és a környezetemnek is bizonyítani, hogy elérkeztem az életemnek ahhoz a pontjához, hogy szakmailag is meg tudom ezt csinálni. 8 éve dolgozom szakácsként, de nagyon kritikus vagyok magammal, és belátom, mikor csinálok rosszat és mikor jót. Nem volt zökkenőmentes a fináléig vezető út, séfkabátot csak a harmadik napon kaptam, de megérte már akkor is küzdeni, és kiharcolni Frici elismerését. Már az elején tudtam, nehéz lesz neki megfelelni, és ez így is volt, de aztán a csapatfőzések alkalmával egyre inkább összekovácsolódtunk. Nagyon sokat tanultam tőle mind emberileg, mind szakmailag. Mérhetetlen nagy fejlődés volt számomra vele dolgozni, hálás vagyok neki. Tudtam, hogy erős versenyzőkkel vagyok a döntőben, és tudtam azt is, óriási harc lesz, de éreztem, jó segítőket választottam. Felfoghatatlanul jó érzés volt, mikor az én nevemet mondta ki Nóri. Talán 10-15 perc is kellett, amíg elhittem, hogy mi történik, és amíg leesett, hogy ez meg fogja változtatni az életemet