Sőt, szerinte a gyermekei is örökölték a vagányságot tőle. Horváth Éva családja kétlaki, Indonéziában és Magyarországon is él a család, mi több, Kristóf elsőszülöttként a sulit is ott kezdte. Éva modellként lett sikeres, anyukaként pedig igyekszik gyermekeinek mindent megtanítani, megmutatni - írja a Metropol cikkében.

Rajongással szereti gyermekeit, de nem titkolja, a két eleven fiú gyakran feladja neki és párjának a leckét.