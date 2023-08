A kreatív séf a fenntarthatóságra is nagy hangsúlyt helyez, a konyhában nincs pazarlás, szezonális gyümölcsöket, zöldségeket használnak az ételekhez, amelyeket helyi termelőktől szereznek be, így is segítve a hazai vállalkozókat.

Farkas Richárd hisz benne, hogy a közös étkezés összehozza az embereket, ezért gyakran kimegy a vendégekhez is. Otthon viszont az egyszerűséget részesíti előnyben, a barátainak szívesen készít paprikás krumplit, amelyhez saját készítésű kovászos uborkát kínál.

A séf az interjúban arról is beszélt, hogy mit jelentene neki a Michelin csillag.