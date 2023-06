Tóth Andi súlyos és furcsa vádakkal illette Köllő Babettet, a Sztárban sztár zsűri tagját – írta a Bors.

Az énekesnő egy interjúban most azt mondta, már 2020-ban, a Sztárban sztár alatt megérlelődött benne a visszavonulás gondolata, mégpedig éppen a legnagyobb sikert arató produkciója után.

Állítása szerint a végső lökést Köllő Babett értékelése adta meg számára.

„Megértettem, hogy én nem leszek soha ide elég”

„Pont a Tinánál volt, hogy azt éreztem, hogy talán most tényleg rólam fog szólni minden és nem arról, hogy az Ádám ott ül... És az első mondata a Babettnek így szólt: »Na, mit veszített a Szabó Ádám!«

Az volt az a pont, amikor megértettem, hogy én nem leszek soha ide elég. Hogy én nem leszek több, mint a celeb Tóth Andi. Utána el is akartam hagyni az országot, de jött a Covid. Na akkor volt, hogy én nagyon megborultam. Két hónapon át nem szólt másról az életem, csak a zenéről és próbákról, de nem volt elég.

Nem tudtam kezelni és megcsúsztam” – magyarázta az egykori énekesnő, aki bizony nem pontosan idézte fel a produkciója utáni pillanatokat, hiszen a valóságban Babett csak az értékelése utolsó mondataiban említette meg Szabó Ádámot, és a kontextus sem az volt, ahogyan ő most az interjúban visszaadta.

Valójában ez hangzott el

„Fantasztikusan énekeltél, de ezt a fiúk elmondták és valószínűleg el is fogják még nyolcvanötször mondani... Te egy olyan típusú nő vagy, akinek nagyon erős erotikus kisugárzása van. Egyébként a Tina is ilyen és ez nagyon ritka. De ezt eddig egyik produkciódban sem éreztem. Pedig amikor csak mész az utcán, akkor is azt érzem, hogy atya ég, ez a nő, hogy néz ki!? Most végre hoztad ezt a dögöt és annyira komplex volt ez az egész, hogy csak tátott szájjal itt ülünk” – dicsérte a produkciót és egyben Andi kvalitásait az adásban Babett, majd Szabó Ádámhoz fordult és valóban volt hozzá pár keresetlen szava, de tulajdonképpen azokkal is Andit emelte az egekbe. „Te meg egy nem tudom mi vagy! Most szégyelld össze magad, mert egy ökör vagy! Sosem lesz ilyen nőd, hát gyönyörű!

Egy ilyen nőnek három hónap után meg kell kérni a kezét és királynőként kell kezelni élete végéig! Hát ki enged el egy ilyen nőt? Tökéletes vagy a nagylábujjadtól a fejed búbjáig”

– fogalmazott az adásban Köllő Babett.

A Bors kereste a színésznőt, akit bár hallhatóan szíven ütöttek Tóth Andi szavai, nem kívánta hosszabban kommentálni az őt ért vádakat.

Hogy őszinte legyek, nem szeretnék és nem is tudok mit mondani. Egyszerűen méltatlan lenne bármit is hozzátennem ehhez a történethez

– mondta a Borsnak Köllő Babett.