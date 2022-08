Rázós helyzet 6 órája

Veszélybe került Tilla a forgatáson

Augusztus 8-án indul a TV2 vadonatúj vetélkedője, a Város vs Vidék, amelyben háromfős csapatok – köztük civilek és többek között sztárok is – versenyeznek a milliós nyereményekért. A produkció két házigazdája, Till Attila és Gáspár Zsolti számára új kihívásokat tartogattak a felvételek, hiszen most először álltak a kamerák elé, mint kvízmesterek.

A Bors bepillantást nyert a Város vs Vidék kulisszái mögé, Tilla pedig örömmel osztotta meg a beharangozó kisfilmek és a stúdióban történő forgatások alatt szerzett nem mindennapi élményeit. – Imádtam minden pillanatát, de azért volt veszély is, mert a forgatás miatt a szarvasmarha meg volt ijedve. Volt rajta egy nyakörv és két ember fogta, de illúzió, hogy egy 600 kilós állatot meg lehet fogni. Fokozatosan édesgettem oda és etettem is közben. Tejet akartam kérni tőle a reggeli kávémba, de csak a 18. próbálkozásra sikerült, előtte körbe-körbe kergettük egymást az oszlop körül – mesélte nevetve a műsorvezető, aki elmondta, szívesen tölti a szabadidejét a természetben, de egyelőre nem tudna vidéken élni. – Nagyon városi ember vagyok, de közben meg a fene sem tudja, mert mindent meg lehet szokni. Ahogy az ember idősödik, egyre jobban vágyik a vidéki létre - vélekedett Tilla. Tilla nagy állatbarát, de irigyli azt, akinek van bátorsága besétálni egy ménesbe, ő csak messziről gyönyörködött a lovakban Fotó: TV2 A műsorvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a nézők ne egy klasszikus vetélkedőre számítsanak, hanem annak egy vígjátékváltozatára Fotó: TV2 „Zsoltival könnyű műsort vezetni, nagyon szórakoztató! Persze szenvedett, mint a kutya, mondta sokszor, hogy: Attila, nem szoktam műsort vezetni, én gazda vagyok!” – árulta el Tilla Fotó: TV2 Tilla és Zsolti azonnal megtalálták a közös hangot és remek csapattá váltak Fotó: TV2 A stúdióban remek volt a hangulat, annyira, hogy többször le kellett állítani a forgatást a hatalmas nevetések miatt Fotó: TV2 Tilla nem vette észre, hogy a fotózáskor egy furcsa tárgy repült a háttérben. „Lehet, hogy Zsolti szelleme ott lebeg és szemmel tartott minket” – viccelődött Fotó: TV2

